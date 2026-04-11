Boas notícias para o título do campeonato... O Al-Nassr bate seu recorde histórico com os gols de Ronaldo

O Al-Nasr deixou sua marca em um novo recorde histórico, após conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o Al-Akhdoud, na 28ª rodada da Liga Saudita Roshen, em uma partida em que a equipe confirmou sua superioridade e continuou a apresentar um alto nível nesta temporada.

Essa vitória refletiu a estabilidade técnica e os resultados positivos que o Al-Nassr vem apresentando, tanto no desempenho ofensivo quanto na disciplina tática, o que lhe permitiu reforçar a liderança na tabela de classificação e se aproximar ainda mais da conquista do título nas próximas rodadas.

O Al-Nassr continuou a escrever números impressionantes nesta temporada, após conquistar sua quarta vitória consecutiva na Liga Saudita Roshen, quebrando seu recorde anterior, alcançado na temporada 2013-2014, quando registrou 13 vitórias consecutivas.

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E o que dá esperança aos torcedores do Al-Nassr nessa situação é que a temporada 2013-2014 viu o “Al-Alamy” conquistar o título da Liga Saudita, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Hilal, que ficou em segundo lugar.

E no que diz respeito aos jogos fora de casa, o “Al-Alamy” continuou sua impressionante superioridade, conquistando a oitava vitória consecutiva fora de casa, igualando a melhor sequência de vitórias fora de casa da sua história na competição, em um claro indicador da solidez mental e da estabilidade técnica que a equipe vem apresentando durante a atual temporada.

A partida contou com o brilhantismo do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que marcou o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo, ficando a apenas dois gols de atingir a marca de 100 gols na Liga Roshen.

Com essa vitória, o Al-Nassr chegou a 73 pontos na liderança, enquanto o Al-Akhdoud ficou com 16 pontos na 17ª posição, reduzindo a diferença de pontos entre o Al-Nassr e o Al-Hilal, segundo colocado, para 5 pontos.



