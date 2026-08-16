Jeyland Mitchell conseguiu a transferência que desejava, informa o especialista em mercado Fabrizio Romano. O Sturm Graz chegou a um acordo para a venda do costa-riquenho, que se transferirá para o RC Strasbourg por cerca de oito milhões de euros.

A transferência do zagueiro já vinha se desenhando havia algum tempo. Romano informou há três dias que o Strasbourg estava interessado de forma concreta e havia feito uma proposta de cinco milhões de euros pelo destro. Com oito milhões, incluindo bônus, o Graz aceitou.

O Feyenoord pagou cerca de 2,5 milhões de euros ao LD Alajuelense em 2024 para contratar Mitchell. O zagueiro de marcação, forte fisicamente, disputou apenas 99 minutos pelo clube de Roterdã, distribuídos em 9 partidas.

O Feyenoord emprestou Mitchell ao Graz no verão de 2025, e um ano depois o clube acionou a opção de compra prevista em contrato, repassando cerca de dois a três milhões de euros para De Kuip. O Feyenoord também garantiu um percentual de revenda de valor desconhecido.

Mitchell se tornou peça importante e acabou disputando 32 partidas pelo clube austríaco. No entanto, Mitchell queria muito dar o passo rumo à Ligue 1 e agora conseguiu o que queria.

O Strasbourg terminou a última temporada em oitavo lugar na Ligue 1, ficando por um triz fora das competições europeias. O internacional holandês Emanuel Emegha deixou o clube neste verão para ir para o Chelsea.

A BlueCo, proprietária do Strasbourg, ao contrário do clube-irmão Chelsea, tem agido com bastante calma no mercado de transferências até aqui. Diogo Sousa chegou do Vitória SC por dez milhões de euros, mas Giovanni Reyna também já atua pelo clube. O ex-menino prodígio, ainda com apenas 23 anos, chegou por 3 milhões de euros vindo do Borussia Mönchengladbach.