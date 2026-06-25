Boas notícias para o Al-Hilal... A Copa do Mundo aproxima Cancelo e o Barcelona de um projeto duradouro

O português João Cancelo está perto de permanecer no Barcelona na próxima temporada, após as atuações de destaque que vem apresentando na Copa do Mundo de 2026, o que reacendeu com força as especulações sobre seu futuro no clube catalão.

Cancelo havia deixado o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno por meio de um empréstimo, antes de conseguir recuperar grande parte de seu brilho nos últimos meses, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção de Portugal na Copa do Mundo.

De acordo com o jornal espanhol “SPORT”, a diretoria do Barcelona está totalmente satisfeita com o desempenho do jogador durante o torneio, tanto no aspecto técnico quanto no físico.

O jornal confirmou que há uma forte convicção, tanto na diretoria esportiva quanto no conselho administrativo, de que é importante manter Cancelo, considerando-o um dos elementos capazes de desempenhar um papel importante no projeto esportivo nos próximos anos.

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Apesar do desejo claro do Barcelona de manter o jogador de forma definitiva, o principal obstáculo continua sendo as exigências financeiras do Al-Hilal.

Segundo relatos, o clube saudita não deseja ceder o jogador por menos de 25 milhões de euros, valor que a diretoria do Barcelona considera elevado, dada a atual situação financeira do clube.

No entanto, o brilhantismo de Cancelo na Copa do Mundo pode contribuir para mudar o panorama nos próximos tempos, especialmente com o aumento contínuo de seu valor técnico e de mercado, além da insistência do técnico e da diretoria esportiva em mantê-lo no time.