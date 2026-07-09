Boas notícias para o Al-Ahly... Abu Rida pede uma vaga extra na Liga dos Campeões da África

Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, enviou uma carta oficial à Confederação Africana de Futebol solicitando o aumento do número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação.

O Zamalek e o Pyramids se preparam para representar o Egito na Liga dos Campeões da África na próxima temporada, enquanto o Al-Ahly participará da Copa da Confederação, após ter ficado em terceiro lugar na Primeira Divisão Egípcia.

A conta da Federação Egípcia de Futebol no site X publicou o comunicado da entidade, que incluiu o pedido de Abu Rida para aumentar o número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação, por meio da disponibilização de uma vaga adicional para cada federação membro da CAF.

O comunicado esclareceu que o pedido de Abu Rida surge à luz das conquistas alcançadas pelas federações africanas participantes da Copa do Mundo de 2026.

O comunicado da Federação destacou: “Desse modo, a cota de algumas federações poderá aumentar, de acordo com os critérios de classificação vigentes, para três clubes na Liga dos Campeões da África e três clubes na Copa da Confederação, sendo que a participação dos clubes adicionais terá início nas fases preliminares”.

Caso o pedido de Abu Rida seja atendido, o Al-Ahly participará, juntamente com o Zamalek e o Pyramids, da Liga dos Campeões da África, em vez de o “Gigante Vermelho” disputar a Copa da Confederação.