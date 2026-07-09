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Boas notícias para o Al-Ahly... Abu Rida pede uma vaga extra na Liga dos Campeões da África

CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Zamalek SC
Pyramids FC
Al Ahly
Egito

Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, enviou uma carta oficial à Confederação Africana de Futebol solicitando o aumento do número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação.

O Zamalek e o Pyramids se preparam para representar o Egito na Liga dos Campeões da África na próxima temporada, enquanto o Al-Ahly participará da Copa da Confederação, após ter ficado em terceiro lugar na Primeira Divisão Egípcia.

A conta da Federação Egípcia de Futebol no site X publicou o comunicado da entidade, que incluiu o pedido de Abu Rida para aumentar o número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação, por meio da disponibilização de uma vaga adicional para cada federação membro da CAF.

O comunicado esclareceu que o pedido de Abu Rida surge à luz das conquistas alcançadas pelas federações africanas participantes da Copa do Mundo de 2026.

O comunicado da Federação destacou: “Desse modo, a cota de algumas federações poderá aumentar, de acordo com os critérios de classificação vigentes, para três clubes na Liga dos Campeões da África e três clubes na Copa da Confederação, sendo que a participação dos clubes adicionais terá início nas fases preliminares”.

Caso o pedido de Abu Rida seja atendido, o Al-Ahly participará, juntamente com o Zamalek e o Pyramids, da Liga dos Campeões da África, em vez de o “Gigante Vermelho” disputar a Copa da Confederação.

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