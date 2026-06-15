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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Boas notícias para a Arábia Saudita... O que a seleção da Uruguai fará depois de ficar atrás no placar no primeiro tempo da Copa do Mundo?

Arábia Saudita x Uruguai
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A "Selecção Verde" sonha em fazer história contra a "Celeste"

Ao longo da história, a seleção uruguaia tem enfrentado muitos resultados negativos quando fica atrás no placar durante o primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo.

A seleção uruguaia terminou o primeiro tempo perdendo por um gol para a Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a conta de estatísticas “Mstership” no site “X”, a seleção uruguaia terminou o primeiro tempo perdendo em 18 ocasiões anteriores em sua história de participações na Copa do Mundo.

A “Celeste” só conseguiu vencer em 3 ocasiões em que terminou o primeiro tempo perdendo, empatou em outras 3, enquanto sofreu derrota em 12 partidas.

A seleção saudita espera que a falta de eficácia uruguaia continue no segundo tempo, a fim de liderar o Grupo H, que inclui as seleções da Espanha e de Cabo Verde, após o empate sem gols na primeira partida.

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