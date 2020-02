Boa x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (01), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após as eliminações na e na Copa do , e após a demissão de Dudamel, o visita o Boa-MG, neste domingo (01), às 19h (de Brasília), em Varginha, pela sétima rodada do . A partida terá transmissão apenas pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boa-MG x Atlético-MG DATA Domingo, 1 de março de 2020 LOCAL Estádio Municipal de Varginha - Minas Gerais, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



entra em campo após a demissão de Dudamel / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo apenas pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a recente demissão de Rafael Dudamel, quem comandará o Galo na partida deste domingo (01) é o interino James Freitas. De acordo com o treinador, ainda existem algumas dúvidas para determinar os jogadores serão titulares e o segredo, neste momento, é ser o mais simples possível.

As certezas que existem no momento são que Réver e Cazares seguem fora, se recuperando de lesão no joelho, e que Patric e Bruninho estão entre os atletas relacionados para o duelo.

Possível escalação do Atlético-MG: Victor; Patric, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; José Welison, Jair, Otero, Di Santo e Marquinhos; Ricardo Oliveira.

Provável escalação do Boa: Renan Rocha; Chiquinho, Wesley, Henrique Moura (Fernando) e Caio Cesar; Carlinhos, Jefferson, Gledson e Romario Simoes; Gindre e Cesinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Unión de Santa Fé Copa Sul-Americana 21 de fevereiro Afogados 2 x 2 Atlético-MG 26 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Mineiro 7 de março 19h (de Brasília) Villa Nova x Atlético-MG Campeonato Mineiro 14 de março 19h (de Brasília)

BOA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Boa 1 x 3 Villa Nova Campeonato Mineiro 16 de fevereiro Boa 3 x 0 URT Campeonato Mineiro 19 de fevereiro

Próximas partidas