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Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Boa notícia sobre o retorno do profissional do Al-Hilal saudita

G. Martinelli
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita

Um forte impulso para Simone Inzaghi

O brasileiro Gabriel Martinelli, jogador do Al-Hilal, está prestes a retornar aos treinos coletivos, depois de ter avançado bastante em seu programa de recuperação da lesão muscular que o afastou do time no período recente.

O jornal "Arriyadiyah" indicou que o jogador avança de forma positiva na execução de seu programa de tratamento, com total comprometimento com o plano estabelecido para sua recuperação, e que deve se juntar aos treinos coletivos após o fim das atuais férias concedidas aos jogadores do Al-Hilal por decisão do técnico italiano Simone Inzaghi.

Martinelli sofreu a lesão durante o confronto contra o Al-Qadsiah, disputado no dia 23 de outubro passado pela 11ª rodada da Saudi Pro League, antes de o Al-Hilal anunciar, por meio de sua conta oficial na plataforma «X», sua necessidade de um programa de tratamento e reabilitação com duração de 10 a 15 dias.

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07 de nov. de 2026

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A lesão obrigou o jogador brasileiro a desfalcar três partidas do Al-Hilal, contra o Al-Shamal do Catar e o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além do confronto contra o Al-Fateh pela Saudi Pro League.

Martinelli aproveita o atual período de paralisação internacional para completar seu programa de reabilitação, num momento em que Inzaghi decidiu conceder aos jogadores dez dias de férias, após a paralisação das competições locais coincidindo com os dias «FIFA» internacionais.

O Al-Hilal está programado para retornar aos treinos no dia 14 de novembro, para iniciar os preparativos para a retomada da temporada, em meio à expectativa sobre a situação de Martinelli e seu grau de prontidão para se juntar ao grupo, após se recuperar da lesão.

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