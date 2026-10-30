Para Neuer, uma possível participação contra o BVB no sábado (às 18h30) "infelizmente chega um pouco cedo demais", explicou o técnico interino Aaron Danks em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Ele ainda sente um pouco de dor no pé. Está avaliando a situação dia a dia." Assim, no lugar do goleiro titular de 40 anos, Jonas Urbig (23) defenderá o gol do Bayern de Munique pela terceira partida consecutiva e pela sétima vez nesta temporada.

Kimmich, por sua vez, pode voltar a integrar a lista de relacionados. O meio-campista de 31 anos perdeu os últimos três jogos devido à morte inesperada de seu pai, mas já retornou ao centro de treinamento na Säbener Straße. "Jo fez duas sessões individuais. Hoje, ele participará de seu primeiro treino com o grupo", explicou Danks. "Depois, vamos conversar e ver como ele se sente."

Bayern de Munique: quem mais está fora, além de Manuel Neuer?

O diretor esportivo Max Eberl contou que conversou com Kimmich e declarou: "A vida agora é diferente para ele. Não precisamos esconder isso. Quando algo assim acontece na família, a vida muda. Vamos dar a ele todo o apoio. Colocamos isso em prática, não ficamos só falando. Quando Jo entrar nessa nova rotina e se sentir pronto, tenho quase certeza de que a comissão técnica, junto com ele, vai avaliar se amanhã é o momento certo."

O técnico Vincent Kompany segue ausente enquanto se recupera de uma irritação das meninges. Segundo seu substituto, Danks, não há conversas com Kompany sobre questões esportivas no momento, nem haverá até seu retorno, possivelmente após o período de jogos de seleções em meados de novembro. Além de não contar com Kompany e Neuer, o Bayern de Munique também terá os desfalques confirmados dos lesionados Jamal Musiala, Luis Diaz e Bara Ndiaye contra o BVB.