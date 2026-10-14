Boa notícia para o Clássico: ausência de Vinícius dá ao Real Madrid a garantia de vitória sobre o Barcelona

A torcida do Real Madrid recebeu uma notícia alarmante: o astro brasileiro Vinícius Júnior vai desfalcar a equipe no aguardado clássico contra o rival Barcelona, após ser suspenso por um longo período.

O comitê de competições anunciou a suspensão de Vinícius Júnior por 4 partidas, em razão de sua expulsão durante o duelo com o Villarreal, no último sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Assim, está confirmada a ausência do astro brasileiro no aguardado clássico contra o rival Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, marcado para o dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou.

Apesar da notícia alarmante para a torcida do clube da capital espanhola antes do clássico, a rede de estatísticas "Stats Foot" revelou um retrospecto positivo do Real na ausência de Vinícius Júnior.

Segundo a rede, Vinícius ficou de fora de 10 partidas do time merengue nas últimas três temporadas do Campeonato Espanhol, nas quais a equipe sofreu apenas uma derrota, contra 9 vitórias.

A torcida merengue espera que essa estatística se confirme e que o time faça uma grande partida para vencer o adversário catalão, especialmente diante da acirrada disputa entre ambos pelo título de LaLiga.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 18 pontos, somados em 6 vitórias e duas derrotas, a 6 pontos do Barcelona, que lidera com 100% de aproveitamento.

Vale lembrar que Vinícius Júnior também ficará de fora das partidas contra Sevilla, Racing e Valencia, nas rodadas 9, 11 e 12 do Campeonato Espanhol, além do clássico contra o Barcelona, na décima rodada.