A torcida do Real Madrid recebeu uma notícia impactante: seu astro brasileiro Vinícius Júnior está fora do aguardado clássico contra o rival histórico Barcelona, após ser suspenso por um longo período.

O Comitê de Competições anunciou a suspensão de Vinícius Júnior por 4 partidas, em razão de sua expulsão durante o confronto com o Villarreal, no último sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Com isso, está confirmada a ausência do astro brasileiro no aguardado clássico contra o rival histórico Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, marcado para o dia 25 de outubro deste ano, no estádio "Spotify Camp Nou".

Apesar da notícia impactante para os torcedores do time da capital espanhola antes do clássico, a rede de estatísticas "StatMuse" revelou um histórico positivo do Real na ausência de Vinícius Júnior.

De acordo com a rede, Vinícius ficou fora de 10 partidas do time merengue nas três últimas temporadas do Campeonato Espanhol, sofrendo apenas uma derrota, contra 9 vitórias.

A torcida do "Merengue" espera que essa estatística se confirme e que o time faça uma partida forte, vencendo o adversário catalão, especialmente diante da acirrada disputa entre ambos pelo título de La Liga.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 18 pontos conquistados em 6 vitórias e duas derrotas, a 6 pontos do Barcelona, que lidera com 100% de aproveitamento.

Vale lembrar que Vinícius Júnior também desfalcará a equipe nas partidas contra Sevilla, Racing e Valencia, nas rodadas 9, 11 e 12 do Campeonato Espanhol, além do clássico contra o Barcelona na décima rodada.