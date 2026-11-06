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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Boa notícia e revés para o Tottenham! Roberto De Zerbi confirma dois retornos, mas preocupação com lesões persiste antes do duelo contra o Leeds

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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, deu uma atualização detalhada sobre as condições físicas do elenco antes do confronto com o Leeds United pela Premier League, em Elland Road. O italiano deve voltar a contar com duas peças importantes para a defesa e o meio-campo, mas três jogadores de destaque no ataque e na criação seguem fora da viagem a Yorkshire.

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Retornos ampliam as opções na defesa e no meio-campo

O Tottenham deve ganhar reforços importantes com o retorno de Tosin Adarabioyo e Rodrigo Bentancur para o próximo confronto contra o Leeds United. Tosin, contratado do Chelsea no verão, estava afastado por um problema na panturrilha após uma estreia como titular em que impressionou diante do Coventry.

Seu retorno dá a estabilidade necessária à defesa depois que ele desfalcou a equipe nos jogos recentes contra o Crystal Palace e seu ex-clube. A presença física do defensor será fundamental para o Tottenham manter a recente trajetória de ascensão na classificação da Premier League. Rodrigo Bentancur também volta a integrar o elenco após cumprir uma suspensão de três partidas por conduta violenta. O meio-campista uruguaio estava fora de ação desde um incidente controverso envolvendo Luke Shaw durante o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em outubro.

Sua disponibilidade dá a De Zerbi mais flexibilidade tática no meio-campo, especialmente diante das outras ausências no elenco. “Savio, Bergvall e Mudryk estão fora”, disse o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, na entrevista coletiva de sexta-feira antes do jogo contra o Leeds. “Tosin está disponível. Ontem, ele se juntou ao grupo em ambiente fechado”, afirmou.

Bergvall, Savio e Mudryk seguem afastados

Apesar das boas notícias sobre Tosin e Bentancur, a equipe do norte de Londres continua desfalcada por várias lesões importantes. Lucas Bergvall segue em recuperação de uma lesão no joelho sofrida em Old Trafford e não voltará a jogar antes do fim da pausa de novembro para as seleções. Da mesma forma, o ponta brasileiro Savio continua indisponível, embora tenha sido visto no centro de treinamento nesta semana. O ex-jogador do Manchester City ainda se recupera de um problema muscular que tem limitado seu impacto desde a chegada ao clube, deixando o Tottenham com poucas opções pelas pontas para a viagem a Yorkshire.

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Mykhailo Mudryk é outro caso frustrante para o departamento médico do Tottenham. Emprestado pelo Chelsea, ele fez apenas uma partida, entrando no decorrer do jogo, antes de ser afastado. Uma lesão no tornozelo sofrida durante um treino mantém o jogador da seleção ucraniana fora do elenco desde o início de setembro, adiando sua oportunidade de mostrar seu valor sob o comando de De Zerbi. O técnico segue concentrado na força coletiva dos jogadores disponíveis e, em uma mensagem sobre a união do elenco, destacou: “Somos uma equipe. Uma equipe forte”.

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Odobert e Simons avançam na recuperação de longo prazo

Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images

Olhando mais adiante, há sinais de avanço entre os jogadores que se recuperam de lesões de longo prazo em Hotspur Way. Wilson Odobert e Xavi Simons trabalham para voltar após graves lesões no ligamento cruzado anterior sofridas na temporada anterior. Embora não se espere que Odobert retome os treinos com o elenco principal antes do período do Natal, as notícias sobre Simons são consideravelmente mais otimistas. Relatos recentes indicam que o jogador da seleção holandesa pode voltar a treinar com os companheiros até o fim de novembro, o que representaria uma recuperação significativamente mais rápida do que o previsto para o jovem de grande potencial.

Se Simons mantiver o ritmo atual de recuperação, poderá voltar a disputar partidas oficiais até o fim de dezembro, dando um reforço importante às ambições europeias do clube na segunda metade da temporada. Por enquanto, o foco segue na tarefa imediata em Elland Road, um estádio que sempre apresenta um desafio particular às equipes visitantes. De Zerbi está ciente da dificuldade que sua equipe enfrentará e afirmou, em sua última entrevista coletiva: “Amanhã será outro tipo de teste”.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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