Retornos ampliam as opções na defesa e no meio-campo
O Tottenham deve ganhar reforços importantes com o retorno de Tosin Adarabioyo e Rodrigo Bentancur para o próximo confronto contra o Leeds United. Tosin, contratado do Chelsea no verão, estava afastado por um problema na panturrilha após uma estreia como titular em que impressionou diante do Coventry.
Seu retorno dá a estabilidade necessária à defesa depois que ele desfalcou a equipe nos jogos recentes contra o Crystal Palace e seu ex-clube. A presença física do defensor será fundamental para o Tottenham manter a recente trajetória de ascensão na classificação da Premier League. Rodrigo Bentancur também volta a integrar o elenco após cumprir uma suspensão de três partidas por conduta violenta. O meio-campista uruguaio estava fora de ação desde um incidente controverso envolvendo Luke Shaw durante o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em outubro.
Sua disponibilidade dá a De Zerbi mais flexibilidade tática no meio-campo, especialmente diante das outras ausências no elenco. “Savio, Bergvall e Mudryk estão fora”, disse o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, na entrevista coletiva de sexta-feira antes do jogo contra o Leeds. “Tosin está disponível. Ontem, ele se juntou ao grupo em ambiente fechado”, afirmou.
Bergvall, Savio e Mudryk seguem afastados
Apesar das boas notícias sobre Tosin e Bentancur, a equipe do norte de Londres continua desfalcada por várias lesões importantes. Lucas Bergvall segue em recuperação de uma lesão no joelho sofrida em Old Trafford e não voltará a jogar antes do fim da pausa de novembro para as seleções. Da mesma forma, o ponta brasileiro Savio continua indisponível, embora tenha sido visto no centro de treinamento nesta semana. O ex-jogador do Manchester City ainda se recupera de um problema muscular que tem limitado seu impacto desde a chegada ao clube, deixando o Tottenham com poucas opções pelas pontas para a viagem a Yorkshire.
Mykhailo Mudryk é outro caso frustrante para o departamento médico do Tottenham. Emprestado pelo Chelsea, ele fez apenas uma partida, entrando no decorrer do jogo, antes de ser afastado. Uma lesão no tornozelo sofrida durante um treino mantém o jogador da seleção ucraniana fora do elenco desde o início de setembro, adiando sua oportunidade de mostrar seu valor sob o comando de De Zerbi. O técnico segue concentrado na força coletiva dos jogadores disponíveis e, em uma mensagem sobre a união do elenco, destacou: “Somos uma equipe. Uma equipe forte”.
Odobert e Simons avançam na recuperação de longo prazo
Olhando mais adiante, há sinais de avanço entre os jogadores que se recuperam de lesões de longo prazo em Hotspur Way. Wilson Odobert e Xavi Simons trabalham para voltar após graves lesões no ligamento cruzado anterior sofridas na temporada anterior. Embora não se espere que Odobert retome os treinos com o elenco principal antes do período do Natal, as notícias sobre Simons são consideravelmente mais otimistas. Relatos recentes indicam que o jogador da seleção holandesa pode voltar a treinar com os companheiros até o fim de novembro, o que representaria uma recuperação significativamente mais rápida do que o previsto para o jovem de grande potencial.
Se Simons mantiver o ritmo atual de recuperação, poderá voltar a disputar partidas oficiais até o fim de dezembro, dando um reforço importante às ambições europeias do clube na segunda metade da temporada. Por enquanto, o foco segue na tarefa imediata em Elland Road, um estádio que sempre apresenta um desafio particular às equipes visitantes. De Zerbi está ciente da dificuldade que sua equipe enfrentará e afirmou, em sua última entrevista coletiva: “Amanhã será outro tipo de teste”.