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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, deu uma atualização detalhada sobre as condições físicas do elenco antes do confronto com o Leeds United pela Premier League, em Elland Road. O italiano deve voltar a contar com duas peças importantes para a defesa e o meio-campo, mas três jogadores de destaque no ataque e na criação seguem fora da viagem a Yorkshire.

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Retornos ampliam as opções na defesa e no meio-campo

O Tottenham deve ganhar reforços importantes com o retorno de Tosin Adarabioyo e Rodrigo Bentancur para o próximo confronto contra o Leeds United. Tosin, contratado do Chelsea no verão, estava afastado por um problema na panturrilha após uma estreia como titular em que impressionou diante do Coventry.

Seu retorno dá a estabilidade necessária à defesa depois que ele desfalcou a equipe nos jogos recentes contra o Crystal Palace e seu ex-clube. A presença física do defensor será fundamental para o Tottenham manter a recente trajetória de ascensão na classificação da Premier League. Rodrigo Bentancur também volta a integrar o elenco após cumprir uma suspensão de três partidas por conduta violenta. O meio-campista uruguaio estava fora de ação desde um incidente controverso envolvendo Luke Shaw durante o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em outubro.

Sua disponibilidade dá a De Zerbi mais flexibilidade tática no meio-campo, especialmente diante das outras ausências no elenco. “Savio, Bergvall e Mudryk estão fora”, disse o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, na entrevista coletiva de sexta-feira antes do jogo contra o Leeds. “Tosin está disponível. Ontem, ele se juntou ao grupo em ambiente fechado”, afirmou.

Bergvall, Savio e Mudryk seguem afastados

Apesar das boas notícias sobre Tosin e Bentancur, a equipe do norte de Londres continua desfalcada por várias lesões importantes. Lucas Bergvall segue em recuperação de uma lesão no joelho sofrida em Old Trafford e não voltará a jogar antes do fim da pausa de novembro para as seleções. Da mesma forma, o ponta brasileiro Savio continua indisponível, embora tenha sido visto no centro de treinamento nesta semana. O ex-jogador do Manchester City ainda se recupera de um problema muscular que tem limitado seu impacto desde a chegada ao clube, deixando o Tottenham com poucas opções pelas pontas para a viagem a Yorkshire.

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Mykhailo Mudryk é outro caso frustrante para o departamento médico do Tottenham. Emprestado pelo Chelsea, ele fez apenas uma partida, entrando no decorrer do jogo, antes de ser afastado. Uma lesão no tornozelo sofrida durante um treino mantém o jogador da seleção ucraniana fora do elenco desde o início de setembro, adiando sua oportunidade de mostrar seu valor sob o comando de De Zerbi. O técnico segue concentrado na força coletiva dos jogadores disponíveis e, em uma mensagem sobre a união do elenco, destacou: “Somos uma equipe. Uma equipe forte”.

Odobert e Simons avançam na recuperação de longo prazo

Getty Images

Olhando mais adiante, há sinais de avanço entre os jogadores que se recuperam de lesões de longo prazo em Hotspur Way. Wilson Odobert e Xavi Simons trabalham para voltar após graves lesões no ligamento cruzado anterior sofridas na temporada anterior. Embora não se espere que Odobert retome os treinos com o elenco principal antes do período do Natal, as notícias sobre Simons são consideravelmente mais otimistas. Relatos recentes indicam que o jogador da seleção holandesa pode voltar a treinar com os companheiros até o fim de novembro, o que representaria uma recuperação significativamente mais rápida do que o previsto para o jovem de grande potencial.

Se Simons mantiver o ritmo atual de recuperação, poderá voltar a disputar partidas oficiais até o fim de dezembro, dando um reforço importante às ambições europeias do clube na segunda metade da temporada. Por enquanto, o foco segue na tarefa imediata em Elland Road, um estádio que sempre apresenta um desafio particular às equipes visitantes. De Zerbi está ciente da dificuldade que sua equipe enfrentará e afirmou, em sua última entrevista coletiva: “Amanhã será outro tipo de teste”.