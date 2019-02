Blanc diz que fragilidade da Ligue 1 dificulta PSG na Champions League

Ex-técnico do time francês comenta duelo com o Manchester United pela competição europeia

O PSG tem uma tarefa complicada nesta terça-feira (12). Às 18h (de Brasília), o clube francês visita o Manchester United, em Old Trafford, pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League.

Enquanto os franceses não contam com Neymar e Cavani, os Red Devils parecem imparáveis desde a saída de José Mourinho, com Paul Pogba jogando em nível absurdo.

Ex-técnico do PSG, Laurent Blanc, um dos grandes jogadores da história do futebol francês, falou sobre as dificuldades dos parisienses na competição europeia.

"Pensamos a cada ano que agora será a temporada do PSG, mas os grandes clubes pensam o mesmo quando estão lá e têm experiência. O PSG tem que estar 100% para ganhar a Champions, mas isso nunca acontece. O problema é que a cada semana na França, estão com quase 70% de posse de bola e não têm que fazer trabalho sem a bola. Não possuem a intensidade de lutar nos últimos cinco minutos", disse o treinador.

"É preciso mais competência na Ligue 1 para enfrentar o mata-mata da Champions. Em fevereiro, o PSG já sabe que vai ganhar a Ligue 1, então descansa seus melhores jogadores para estarem descansados para a Champions. Eu creio que eles deveriam seguir jogando porque, ainda que as lesões sejam perigosas, às vezes é melhor correr risco", concluiu.