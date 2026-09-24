Saied Abu Farchi recebeu um cartão vermelho de forma bizarra na noite de quinta-feira, durante o duelo da Liga das Nações entre Áustria e Israel. O atacante de vinte anos comemorou o gol de empate imitando um rifle com a bandeirinha de escanteio e pouco depois acabou expulso.
Abu Farchi marcou o 1 a 1 aos 55 minutos, ao cabecear para o gol um cruzamento. Durante a comemoração, ele então pegou a bandeirinha de escanteio e fez com ela um gesto de tiro, após o que o árbitro Georgi Kabakov interveio.
O árbitro búlgaro já havia advertido Abu Farchi três minutos antes por causa de uma falta. Pela sua maneira de comemorar, o israelense recebeu outro amarelo e, com isso, foi expulso de campo após o segundo cartão amarelo.
Com isso, Israel teve de disputar o restante da partida com dez jogadores. A Áustria só conseguiu transformar a superioridade numérica em gols na reta final e venceu o duelo em Linz por 3 a 1.
Aos noventa minutos, saiu o decisivo 2 a 1. O meio-campista do PSV Paul Wanner deu a assistência para o lateral-esquerdo Phillipp Mwene, que no passado também teve contrato com o PSV e hoje defende o FSV Mainz.
Já nos acréscimos, a vitória austríaca ficou ainda mais ampla. O atacante Sasa Kalajdzic definiu o placar final em 3 a 1 aos 95 minutos, fazendo com que Israel acabasse de mãos vazias após o cartão vermelho.
Para Abu Farchi, foi apenas a sua segunda atuação pela seleção de Israel. No início de junho, ele fez sua estreia pela seleção com uma breve participação saindo do banco contra a Albânia e, diante da Áustria, marcou pela primeira vez por seu país.
O atacante de vinte anos se transferiu para o Colorado Rapids em 1º de setembro. O clube da MLS pagou cinco milhões de euros ao Maccabi Tel Aviv, onde Abu Farchi marcou quinze gols em 52 partidas.