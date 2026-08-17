Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ronald Koeman - Netherlands 2026Getty
Bart DHanis

Traduzido por

Bizarro: 'Duas pessoas na seleção da Holanda se ignoraram durante toda a Copa do Mundo'

Ronald Koeman não teve nenhum contato com Clarence Seedorf durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, afirma Valentijn Driessen no Kick-off, o podcast de futebol do De Telegraaf.

“O que acho curioso é que Seedorf não teve nenhum contato com Koeman durante a Copa do Mundo. Eu sei disso. Esses rumores já circulavam e agora foram confirmados”, dispara Driessen.

“Como isso é possível, pelo amor de Deus? Ele (Seedorf, nota da redação) é o comissário de futebol”, continua o chefe de futebol.

“Ele estava no jogo contra o Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis) e aí vocês não se procuram depois da partida?” questiona Driessen em voz alta.

“Vocês estão trabalhando pelo mesmo objetivo, não estão? No fim, tudo acabou dando errado, mas os dois simplesmente se ignoraram completamente lá. Aí eu realmente penso: ridículo”, prossegue Driessen.

“Há muita coisa terrivelmente errada na comunicação da KNVB. Tanto com todas as pessoas que eles abordam quanto com aquelas que já têm sob contrato”, conclui o jornalista do De Telegraaf.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google