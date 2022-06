Bizarrice na Série B: contra o Náutico, Vasco entra em campo sozinho

Atraso na entrega de uniformes do Timbu faz com que jogadores do clube carioca entrem em campo sem os rivais

Antes da partida entre Vasco e Náutico, válida pela décima primeira rodada nesta terça-feira (7) e vencida pelo Gigante da Colina por 3 a 2, um fato bizarro aconteceu: apenas a equipe carioca subiu para o gramado no procolo de início de jogo, com o hino nacional sendo executado só com os jogadores da equipe carioca em campo.

O motivo do atraso na entrada dos jogadores do Náutico ao gramado do Arruda foi a falta dos novos uniformes do Timbu no estádio. O jogo atrasou em 15 minutos, até a chegada dos kits de jogo da equipe pernambucana.

Por que o Náutico estava sem uniformes?

A diretoria alvirrubra lançou o novo uniforme para a temporada na madrugada desta quarta-feira (7), dia do jogo contra o Vasco. Porém, de acordo com o GE, os uniformes passaram a tarde no Estádio dos Aflitos para receber as marcações dos patrocinadores.

Com isso, a chegada dos uniformes ao Arruda, estádio onde o jogo foi marcado, atrasou. O jogo estava marcado para às 19h (horário de Brasília), e os jogadores do Náutico só entraram em campo às 19h13 (de Brasília), fazendo com que apenas os jogadores do Vasco estivessem no campo no momento da execução do hino nacional brasileiro.

Delivery de uniforme?

O novo uniforme do Náutico, que é uma parceria com a N6, empresa de marca própria, chegou ao Arruda transportado por uma moto.

"Bora, bora, bora"



O uniforme do Náutico chegou de moto no Arruda 🛵 pic.twitter.com/5Vp2ND6wtp — ge (@geglobo) June 7, 2022

Ainda sem técnico, Vasco vence o jogo

UH, VAI PRA CIMA, É O TREM BALA DA COLINA! 🎵💢



MAIS UMA VITÓRIA DO GIGANTESCO!



⚽ Figueiredo

⚽ Andrey Santos

⚽ Nenê#NAUxVAS#Brasileiro2022NaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/AvPMjqKXCF — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 8, 2022

Com a bola rolando, o Vasco teve boa atuação e venceu os donos da casa por 3 a 2. Figueiredo foi o grande destaque da partida, sendo dono do golaço de falta que abriu o placar e da assistência para Nenê marcar o terceiro. O veterano já havia dado o passe para o tento de Andrey, o segundo do embate – Thassio e Jean Carlos descontaram para o Náutico.

A vitória em Pernambuco levou o Vasco à vice-liderança da Série B, com 21 pontos somados em 11 jogos. O clube de São Januário segue sem treinador após a saída de Zé Ricardo e foi comandado, de forma interina, por Emílio Faro.