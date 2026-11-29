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O presidente da Federação Italiana de Tênis, Angelo Binaghi, nunca teve papas na língua. Hoje, ao fazer um balanço da Copa Davis que chega ao fim em Bolonha e reafirmar as ambições do tênis italiano, voltou a alfinetar o mundo do futebol.

Ao falar dos direitos de transmissão e da exibição de grandes torneios na TV aberta, o dirigente destacou a necessidade de seus atletas receberem o mesmo tratamento dado aos jogadores de futebol. Por isso, caso haja um acordo pelos direitos, quer que seus torneios sejam exibidos nos principais canais das emissoras, e não nos secundários.

NOVO TORNEIO ATP 250 NA ITÁLIA: Binaghi confirmou que a Itália receberá um novo torneio ATP 250, no Ca' Tron, em Roncade, perto de Treviso. O torneio será disputado na Itália a partir de junho de 2028 e em 2029, com a possibilidade de prorrogar o acordo por mais um ano. A sede será o H-Farm Campus, que também abrigará o novo centro da federação em quadras de grama. O contrato foi assinado durante a coletiva de imprensa de encerramento da fase final da Copa Davis em Bolonha. Para a ocasião, a H-Farm Sport Academy construirá 14 quadras de tênis, seis delas de grama.

A FASE FINAL DA COPA DAVIS: Binaghi apresentou com orgulho os números desta edição da Copa Davis: "Tivemos quase 56 mil espectadores, com predomínio, como já acontece em nossos eventos, de pessoas vindas de fora da cidade-sede. A proporção de estrangeiros também é maior do que a registrada em Turim, sede do ATP Finals. O impacto econômico na região é de cerca de 149 milhões de euros, o que acredito que recompense os investimentos da prefeitura e do governo regional. O governo nacional também pode ficar igualmente satisfeito, porque a arrecadação de impostos é cerca de quatro vezes maior do que o investimento feito".

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A POLÊMICA COM O FUTEBOL SOBRE O TÊNIS NA TV: Binaghi também cobrou Rai e Mediaset em relação aos direitos de transmissão, usando o futebol como comparação: "O impacto social da transmissão na TV aberta foi significativo. Acredito que a criação do canal aberto SuperTennis tenha sido o fator mais importante para o desenvolvimento e o crescimento do tênis na Itália. Esperamos manter os direitos de transmissão da Copa Davis na TV aberta pelo maior tempo possível.



Estamos dispostos a compartilhá-los com as maiores emissoras italianas, Rai e Mediaset, mas somente se as partidas forem exibidas no canal principal. Consideramos que Cobolli e Musetti têm a mesma importância que Pio Esposito, Scamacca e os outros jogadores de futebol por quem torcemos toda vez que entram em campo".