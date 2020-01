Bill titular? Gol da virada empolga torcida do Flamengo no Campeonato Carioca

Atacante entrou aos 43 do segundo tempo e garantiu a vitória Rubro-Negra contra o Volta Redonda

O venceu o Volta Redonda por 3 a 2 no Maracanã, na noite deste sábado (25), com direito com direito a "primeiro gol" de três jogadores Rubro-Negros no time profissional. Mas um deles levou a torcida flamenguista à loucura nas redes sociais: Bill.

O atacante entrou aos 43 minutos do segundo, quando o jogo estava empatado em 2 a 2 e precisou de apenas alguns instantes para mostrar seu cartão de apresentação e, com um golaço aos 45, decretou a vitória do Flamengo.

Os gols da vitória do Mengão contra o Volta Redonda. Se liga! #MengãoNaCabeça! pic.twitter.com/TgemA0eYMT — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2020

O feito do jogador de 20 anos deixou torcida Rubro-Negra insana, que imediamente correu para as redes sociais para reivindicar a titularidade do atacante e "ignorou" a apresentação de Thiago Maia, Pedro e Michael. Vale lembrar que Bill foi emprestado à ano passado.

Confira a reação da torcida com o gol de Bill:

Os treinadores que vieram da base do Flamengo tem uma superstição de deixar os melhores no banco, Zé Ricardo deixava o Falso ruivo pro Marcio e o Mauricio deixa o Bill pro Lucas Silva — BI DA AMÉRICA E HEPTA CAMPEÃO (@PoetasFla) January 25, 2020

Deixa o Bill jogar , Mauricinho ... esse moleque tem muito futuro — DECO SRN (@Deco_SRN) January 25, 2020

Difícil enxergar o critério técnico que levou o Bill a ser emprestado para a Ponte Preta em 2019 e o Lucas Silva continuar no elenco. Espero que isso mude em 2020. Buffalo Bill tem talento, claramente. — Gustavo Brasília (@Gustavo1969Fla) January 25, 2020

O BILL MERECE BANCO NESSE TIME? MAU ENTROU MARCOU! pic.twitter.com/gAsdayDqcq — Programa RN 👉#ForaBap (@ProgramaRN) January 25, 2020

dou menos de 1 mês pra esse bill ai ser vendido por 150M — vitu ˢᶜᶜᵖ (@vitornaorioso) January 25, 2020

BILL UM MONSTRO



ILUMINADO



AINDA VAI NOS DAR MUITAS ALEGRIAS, HOJE NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ QUE ELE ENTRA E ACABA COM UM JOGO, ANO PASSADO TAMBÉM NO CARIOCA FEZ O MESMO DANDO UM PASSE PORNOGRAFICO PRO ARRASCAETA NO ÚLTIMO MINUTO P NOS DAR ALEGRIA, CRAQUE O FLAMENGO FAZ EM CASA🔴⚫️ pic.twitter.com/6BAnRsnW03 — MENGÃO BOL4DÃ0 🔴⚫️ #BIDAAMÉRICAEHEPTABRASILEIRO (@meng4obol4dao) January 25, 2020

Esse Bill jogar muita bola, e decisivo demais tem que ter mais oportunidades, não é a primeira vez que ele sair do banco no final do jogo pra decidir!! ♥️⚫️🔴 pic.twitter.com/pgHOOjXFn0 — RUBRO-NEGRO ᶜʳᶠ (@rubronegroofi) January 25, 2020

DEIXA MEU MENINO NO BANCO AGORA MAURÍCIO



VITOR GABRIEL E LUCAS SILVA SÃO BANCOS



BILL E MUNIZ TITULAR



ENTENDAAAAA — Cavalinho do Flamengo (@Cavalinho_CRF85) January 25, 2020

BILL E RODRIGO MUNIZ TITULAR NOS PRÓXIMOS JOGOS SEM MAIS



MINHA FÁBRICA DE NEGUEBAS 🤩🥰❤️ pic.twitter.com/q9ip4ppds5 — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) January 25, 2020

Se o Bill não ganhar mais oportunidades nesse time é pra tirar o mauricinho do posto de técnico. — CENTRAL DA NAÇÃO #BiCampeãoDaLiberta (@centraldanacao) January 25, 2020