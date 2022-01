Bilionário, Newcastle sonha com grandes reforços na janela enquanto sofre para seguir na Premier League

Na 19ª colocação da Premier League e brigando para não cair, o Newcastle poderia estar vivendo uma temporada para esquecer. Se não fosse, é claro, a venda do clube para um grupo da Arábia Saudita, que deve transformar os Magpies em uma grande potência.



Mas é melhor o fundo de investimentos, controlado pelo príncipe herdeiro do país, Mohammed Bin Salman, se mexer. Será a primeira janela na qual o time poderá aproveitar os investimentos dos novos donos... e um período crucial, considerando a necessidade imediata por reforços.





Assim, o Newcastle vai "mexendo suas peças": já acertou a contratação do lateral Kieran Trippier, ex-Tottenham e que estava no Atlético de Madrid, por 12 milhões de libras (R$ 92 milhões, na cotação atual), bem como está sondando vários nomes buscando remontar sua equipe.

Outro nome que pode pintar é o meio-campista Aaron Ramsey. Descartado na Juventus, está livre para se juntar à outra equipe e pode chegar por empréstimo. Samuel Umtiti, do Barcelona, e Diego Carlos, do Sevilla, são os nomes do momento para a zaga.



Mas talvez o rumor que mais explique o momento do clube seja a possível chegada de Pierre-Emerick Aubameyang. Após anos sendo o grande destaque do Arsenal, o gabonês entrou em rota de colisão com o treinador Mikel Arteta e está de saída. Assim, pode trocar Londres por Newcastle, onde chegaria com status de estrela para tirar o time de uma situação complicada na tabela.



Este parece ser o caminho para os Magpies no momento: aproveitar as oportunidades de mercado para trazer nomes consagrados, subir na tabela em um primeiro momento (o time tem apenas 11 pontos e está na penúltima colocação) e só depois investir ainda mais em futuras estrelas.



De toda forma, o mais provável é que o treinador Eddie Howe receba três ou quatro nomes de peso neste meio de temporada. Um começo até humilde para um futuro gigante (do mercado e da bola).