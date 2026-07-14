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Panama v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bilic incentiva Modrić a refletir sobre seu futuro... E quanto a um retorno ao Real Madrid?

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Real Madrid
L. Modric
S. Bilic
Espanha
Croácia

Será que Luca vai voltar da aposentadoria?

Reportagens da imprensa sugeriram que o astro croata Luka Modrić estaria reconsiderando sua decisão de se aposentar, após o retorno de Slaven Bilić ao comando da seleção de seu país.

O ex-jogador do Real Madrid estava pensando seriamente em encerrar sua carreira profissional, mas a nomeação de um técnico em quem confia plenamente à frente da comissão técnica da seleção croata o levou a dar um tempo e reavaliar a decisão de pendurar as chuteiras.

Bilic e Modrić já haviam trabalhado juntos durante o primeiro mandato de Bilic como técnico da Croácia. Eles mantêm uma forte amizade; costumavam jantar juntos sempre que Bilic visitava Madri, graças à grande sintonia entre ambos.

Modrić estava a par das negociações que Bilic conduziu nos últimos dias para suceder a Zlatko Dalić. Durante algumas dessas conversas, Modrić deu a entender que sua continuidade nos gramados continuaria sendo uma opção viável caso Bilic assumisse o cargo, o que de fato se concretizou com a nomeação dele como novo técnico da seleção.

Com isso, o capitão da Croácia passou a ter a opção de continuar sua trajetória internacional sob o comando de seu ex-técnico, segundo informou o jornal espanhol “As”.

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Nesse mesmo contexto, surgiram recentemente rumores sobre um possível retorno de Modrić ao Real Madrid, mas ele não recebeu nenhum contato do clube sobre o assunto.

Por outro lado, Roben Amoreim, o novo técnico do Milan, entrou em contato com Modrić e manifestou o desejo de incluí-lo em seu projeto com o ex-campeão europeu. Modrić não se pronunciou sobre a proposta, embora a temporada do Milan não tenha terminado como esperado. O meio-campista e sua família se sentem muito à vontade em sua vida na cidade de Milão.

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