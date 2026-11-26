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Manuel Neuer teria feito várias viagens com uma mulher de 23 anos nos meses seguintes ao nascimento de seu segundo filho. Segundo o BILD, ela é sua fisioterapeuta. O goleiro do Bayern de Munique foi visto recentemente com ela no Brasil. Os dois também teriam estado juntos na Sicília.

Neuer ficou com a mulher em um resort de luxo nos arredores do Rio de Janeiro. Imagens dos dois juntos em uma scooter surgiram no início desta semana. Segundo o BILD, eles passaram vários dias juntos no Brasil.

Essa não teria sido a primeira viagem dos dois. Neuer e a mulher também teriam estado juntos na Sicília no fim de setembro e no início de outubro. O BILD cita uma foto publicada no Facebook em 2 de outubro por um funcionário de uma academia em Pachino, na Sicília.

O momento das viagens chama a atenção. Neuer e sua esposa, Anika, tiveram o segundo filho, um menino, no fim de agosto. O casal já tinha um filho, Luca, nascido em março de 2024. O BILD noticiou no início deste mês que o casamento chegou ao fim.

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Segundo o BILD, Neuer teria dito à esposa, poucos dias após o nascimento do segundo filho do casal, que não queria continuar casado. O goleiro e Anika não deram mais detalhes sobre a separação.

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O jornal esportivo alemão afirma que a mulher de 23 anos é fisioterapeuta de Neuer e que a relação entre os dois pode ir além do trabalho. Até o momento, não há provas de um caso amoroso. A identidade da mulher também não foi divulgada oficialmente.

Neuer e Anika ainda não comentaram as notícias. O Bayern de Munique também não se pronunciou sobre os rumores envolvendo a mulher que acompanhou o goleiro em suas viagens.

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A viagem ao Brasil ocorreu enquanto Neuer se recuperava de uma lesão. Em 7 de novembro, contra o FSV Mainz 05, o goleiro rompeu parcialmente um tendão do pé direito.

O Bayern autorizou Neuer a continuar temporariamente sua reabilitação fora de Munique. O diretor esportivo Max Eberl disse que o goleiro poderia descansar por uma semana, pois precisará se dedicar mais à recuperação durante a pausa de inverno.