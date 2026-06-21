Bielsa: Há outra intenção por trás dos intervalos para hidratação... e tiramos lições da defesa da Arábia Saudita

Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, criticou o intervalo para hidratação introduzido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) na Copa do Mundo de 2026, considerando que isso não agrega nada ao futebol, mas sim prejudica a essência de sua cultura.

A FIFA instituiu intervalos de 3 minutos, no meio de cada tempo, devido às altas temperaturas nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas essa decisão gerou opiniões divergentes entre jogadores e treinadores.

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Os críticos afirmam que esses intervalos, que dividem a partida efetivamente em quatro partes, servem simplesmente para que as emissoras aproveitem os intervalos publicitários, que duram mais de dois minutos.

Bielsa disse aos jornalistas, em declarações divulgadas pela agência “Reuters”: “Jogar quatro vezes em vez de duas altera o conceito do que foi construído culturalmente no futebol... Essa mudança cultural não acrescenta nada, mas tira muito. Direi apenas que o futebol tinha características distintas antes dessa decisão e agora passou a ter outras. As pessoas se apaixonam por esse esporte por causa de suas características únicas”.

O técnico argentino continuou: “É claro que elogiamos e valorizamos tecnologias como o VAR. A tecnologia oferece mais oportunidades. Mas há outra intenção por trás desses intervalos, e as conclusões que apresento aqui não são exatamente fruto da minha própria reflexão, mas sim o que tenho ouvido também”.

Lições do confronto com a Arábia Saudita

O Uruguai enfrenta Cabo Verde na segunda rodada da fase de grupos.

Bielsa disse que sua equipe vai tirar lições do bloqueio defensivo baixo que enfrentou durante o empate (1 a 1) com a Arábia Saudita.

Ele continuou: “Dominamos bastante a posse de bola (contra a Arábia Saudita), mas criamos pouquíssimas chances no primeiro tempo”, acrescentando que sua equipe já sabe exatamente como deve jogar.

E acrescentou: “No segundo tempo, lidamos com a bola com rapidez, de forma ofensiva e dinâmica, com um alto nível de movimentação”.