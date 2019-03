Bicho papão! Bayern goleia e toma liderança do Borussia Dortmund

Neste sábado (09), o time de Munique fez 6 a 0 sobre o Wolfsburg e ultrapassou os borussianos no saldo de gols.

Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é um ditado com tradução para o alemão, mas pode exemplificar muito bem a troca na liderança da Bundesliga. Neste sábado (09), o Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 6 a 0 e tomou a ponta da tabela que desde setembro de 2018 era do Borussia Dortmund.

O duelo, válido pela 25ª rodada, teve grande exibição de nomes históricos da equipe Bávara. Quem abriu o placar foi o jovem Gnabry, que apareceu bem para dar assistência para o gol de Lewandowski, o segundo na Allianz Arena. No segundo tempo, James Rodríguez ampliou e Thomas Müller transformou a vitória em goleada ao aproveitas passe de Ribéry.

O veterano francês serviu os outros dois gols, de Kimmich, aos 82’, e Lewandowski, aos 85’. O polonês, inclusive, chegou a 196 gols na Bundesliga e tornou-se o estrangeiro com mais tentos na história do torneio. A goleada teve importância fundamental para levar o time comandado por Niko Kovac de volta à liderança após 20 rodadas. Isso porque o Dortmund também venceu a sua partida, por 3 a 1 sobre Stuttgart: ambos possuem os mesmos 57 pontos, mas os Bávaros ultrapassaram os aurinegros no saldo de gols (+35 a +33).

O Bayern volta a campo pela Bundesliga no domingo (17) da próxima semana. Antes, o emblema de Munique decide com o Liverpool uma vaga nas quartas de final da Champions League nesta quarta-feira (13). Eliminado do certame europeu pelo Tottenham, durante a semana, o Dortmund volta a campo no próximo sábado (16), contra o Hertha Berlin.