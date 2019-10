BH: a nova sigla que é aposta do Real Madrid após parceria entre Benzema e Hazard

Contra o Galatasaray, a dupla não deixar de buscar uma conexão que pode render muita coisa positiva para o Real

O jogo contra o era encarado como uma final para o , mesmo sendo ainda pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Não foi um jogo brilhante, na verdade ficou claro que o Real peca muito nas finalizações, mas a vitória veio. E outros sinais positivos também.

O placar de 1 a 0 foi importantíssimo para os merengues não precisarem depender de outros clubes para avançar à próxima fase da competição. Entre alguns jogadores que ganharam confiança com esta partida, dois se destacaram mais: Benzema e Hazard, ou “BH”, a nova dupla que encanta os torcedores madrilenhos.

Na falta de Bale, para formar o “HBB”, a dupla não parou de se procurar e de trocar passes entre si durante todo o jogo. Foram os jogadores do Real que mais “se combinaram”: o belga deu 11 passes para o francês, que retribuiu com outros 12.

Desta parceria surgiram as melhores oportunidade que o Real teve de fazer mais gols. E foi a partir de uma jogada entre eles que Hazard conseguiu cruzar para Kroos fazer o único gol do jogo.

Anota Kroos, se adelanta el Real Madrid. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/nAjEFFJZFX — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 22, 2019

Hazard, que foi baixa nos primeiros jogos do Real na temporada, começa a se entrosar mais com seus companheiros e a ganhar mais ritmo de jogo para poder entregar tudo aquilo que dele se espera. E a parceria dele com Benzema foi a melhor notícia que os torcedores puderam ganhar, sonhando com uma nova e vitoriosa parceria de ataque.