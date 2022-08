Betis x Osasuna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Partida acontece nesta sexta-feira (25), pela terceira rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Betis e Osasuna duelam nesta sexta-feira (25), no estádio Benito Villamarín, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O duelo reúne duas equipes que estão 100% na La Liga até o momento. De um lado, o Betis, terceiro colocado, não tem problemas no elenco e a tendência é que o técnico Pellegrini mantenha a mesma escalação do jogo passado.

Do outro, o Osasuna vem logo atrás, em quarto lugar, com a mesma pontuação (6) e, assim como o adversário, deve fazer alterações nos onze iniciais apenas em caso de alguma lesão em cima da hora.

Prováveis escalações

Possível escalação do BETIS: Silva; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Rodri, Fekir, Juanmi; Iglesias.

Possível escalação do OSASUNA: Herrera; Pena, U.Garcia, D.Garcia, Cruz; Avila, Moncayola, Torro, Gomez; Budimir, Oroz.

Desfalques da partida

Betis:

sem desfalques confirmados.

Osasuna:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Betis x Osasuna DATA Sexta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Benito Villamarín, Sevilla - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Betis

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 1 x 2 Betis Espanhol 20 de agosto de 2022 Betis 3 x 0 Elche Espanhol 15 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Betis Espanhol 3 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília) Betis x Villarreal Espanhol 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Osasuna

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 2 x 0 Cádiz Espanhol 20 de agosto de 2022 Osasuna 2 x 1 Sevilla Espanhol 12 de agosto de 2022

Próximas partidas