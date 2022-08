Bétis x Fiorentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (6), em preparação para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Bétis e Fiorentina se enfrentam neste sábado (6), no Benito Villamarín, a partir das 16h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

As duas equipes terão este como o último jogo antes do início da temporada oficial de suas ligas. O Bétis, na La Liga, faz sua estreia no dia 15 de agosto, contra o Elche, em casa. O objetivo é manter - e até melhorar - o bom desempenho da temporada passada, quando terminou em quinto lugar.

Já a Fiorentina estreia na Serie A no dia 14 de agosto, jogando em casa contra o Cremonese, recém promovido à elite do futebol italiano. Em 2021-22, a Viola terminou na sétima colocação da liga.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bétis: Rui Silva; Ruibal, Bartra, Edgar, Miranda, Pau, Guardado, Canales, Rodri, Juanmi e William José.

Possível escalação da Fiorentina: Gollini; Dodo, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Bianco, Mandragora, Duncan; Ikone, Saponara; Jovic.

Desfalques da partida

Bétis

Montoya (dúvida por lesão)

Fiorentina:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Bétis x Fiorentina DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Benito Villamarín - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bétis

JOGO CAMPEONATO DATA Bétis 2 x 2 Zaragoza Amistoso 3 de agosto de 2022 Brentford 1 x 0 Bétis Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bétis x Elche La Liga 15 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Mallorca x Bétis La Liga 20 de agosto de 2022 14h30 (de Brasília)

Fiorentina

JOGO CAMPEONATO DATA Galatasaray 2 x 1 Fiorentina Amistoso 31 de julho de 2022 Fiorentina 4 x 0 Triestina Amistoso 23 de julho de 2022

Próximas partidas