Betis x Athletic Bilbao ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Betis recebe o Athletic Bilbao na tarde desta quinta-feira (29), às 15h15 (de Brasília), no Benito Villamarín, pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na sexta posição com 24 pontos, o Betis quer mostrar a sua força dentro de casa par vencer e ultrapassar o rival na tabela.

Já o Athletic Bilbao é o quarto colocado com a mesma pontuação, porém com melhor saldo de gols. O time de Valverde terá os reforços de Iñaki e Nico Williams, que jogaram a Copa do Mundo, assim como Unai Simón.

Prováveis escalações

Escalação do provável Betis: R Silva; Sabaly, Pezzella, Ruiz, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias.

Escalação do provável Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, I Martinez, Yeray, Lekue; I Williams, Sancet, Vesga, Herrera, N Williams; Guruzeta.

Desfalques

Betis

Sem desfalques confirmados.

Athletic Bilbao

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

• Horário: 15h15 (de Brasília)

• Local: Benito Villamarín, Sevilla - ESP