Beticovic: Uma repetição do “escândalo de Gijón”?... Vamos escrever nossa história com nossos próprios pés

Antes do confronto decisivo entre a Argélia e a Áustria, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Vladimir Petković, técnico da seleção argelina, enfatizou que sua equipe entrará em campo com a mentalidade de vencer, negando qualquer intenção de disputar uma partida com “resultado combinado”, semelhante ao famoso jogo entre Alemanha e Áustria na Copa do Mundo de 1982, que ainda gera polêmica após 44 anos.

Petković afirmou, na coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira, que a Argélia “contará apenas com suas próprias forças para garantir a classificação”, acrescentando: “Precisamos vencer para evitar quaisquer cálculos antecipados. Jogaremos com nosso estilo habitual, sem pensar na Espanha, e daremos o nosso melhor para derrotar a Áustria”.

Petković esclareceu que a equipe “está pronta física e mentalmente para a partida”, ressaltando que os jogadores “fizeram duas boas partidas até agora” e que espera que eles “confirmem o progresso alcançado”.

Ele acrescentou: “Amanhã precisamos entrar em campo com a ambição de marcar gols e vencer. Queremos chegar o mais longe possível na competição”.

O técnico argelino encerrou suas declarações enfatizando que o torneio “não leva em conta os grandes nomes”, dizendo: “Existem times muito fortes no papel, mas tudo é possível. Mesmo após um início difícil contra adversários mais fortes, nada está decidido ainda”.