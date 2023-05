Faça o bet365 cadastro para obter créditos de aposta

Veja aqui como fazer o bet365 cadastro e outras dicas sobre uma das melhores casas de aposta do mercado

bet365 cadastro: tutorial e créditos de aposta

Fazer o bet365 cadastro é bem simples. A operadora exige algumas informações e para ajudar quem tem dúvidas sobre o assunto, montamos um passo a passo completo. Continue lendo para saber mais.

Passo a Passo: Como abrir uma conta na bet365

Não é nada complicado fazer o bet365 cadastro. Todavia, há algumas condições que o jogador precisa preencher antes de criar a conta. A principal delas é ter 18 anos ou mais. Além disso, só é permitido ter uma conta por jogador. Para mais informações, confira a lista completa de termos no site.

Preenche esses requisitos? Então siga o passo a passo abaixo para fazer o bet365 cadastro:

Acesse o site da bet365 usando o navegador do seu celular ou PC; Em seguida, clique em “Registre-se”, ao lado do botão amarelo de login; Informe os dados solicitados pela operadora, tais como nome, e-mail, endereço, etc; Leia a Política de Privacidade da operadora e os Termos e Condições; Finalize o registro após preencher todas as caixas de informação.

O registro também pode ser feito pelo bet365 app. Para isso, é preciso baixá-lo e instalar no smartphone. Mas o aplicativo pode não estar disponível em todas as regiões. Explicaremos isso melhor nos próximos tópicos.

Como conseguir o código bônus bet365

Várias operadoras oferecem a oportunidade de utilizar códigos promocionais durante o registro. Com o código bônus bet365 365GOAL, o cliente recebe créditos de apostas durante o cadastro. Mas lembre-se que o código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Código de bônus bet365 – Termos Condições (T&C)

Registre-se na bet365, deposite R$30* ou mais na sua conta e daremos créditos de aposta no mesmo valor do seu depósito qualificativo (de até R$200*) quando fizer apostas qualificativas de valor equivalente e estas estiverem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.

Termos e Condições Relevantes

• Disponível apenas para novos clientes. Realize um depósito qualificativo de R$30 ou mais e ative a oferta dentro do prazo de 30 dias após registrar a sua conta para se qualificar para 100% deste valor em Créditos de Aposta, até o valor de R$200. Após ativados, os seus Créditos de Aposta serão mantidos no saldo da sua conta, não sendo possível realizar o saque dos mesmos.

• Para liberar os seus Créditos de Aposta para utilização, deverá fazer apostas qualificativas no valor do seu depósito qualificativo (de no máximo R$200), sendo que estas devem ser resolvidas no prazo de 30 dias após ativar a oferta. Apenas apostas qualificativas resolvidas após ativar a oferta contarão para este requisito.

• Nenhum método de pagamento poderá ser utilizado, seja para fazer o seu depósito qualificativo ou qualquer saque subsequente de retornos resultantes de apostas realizadas com Créditos de Aposta, a menos que você tenha sua conta verificada. Consulte os Termos e Condições Completos para mais informação.

• Apostas feitas devem cumprir determinadas condições para contarem para a liberação dos seus Créditos de Aposta:

Devem conter pelo menos uma seleção com odds de 1.20 (1/5) ou superiores.

Apenas a maior aposta cumulativa em uma seleção individual dentro de uma combinação de mercado/partida (pré-partida ou Ao-Vivo) contará para o requisito de resolução de apostas.

Quando a opção Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de um valor de aposta, apenas o valor de aposta ativo restante contará.

Quando uma aposta tiver sido editada utilizando a nossa Funcionalidade Editar Aposta, apenas o novo valor de aposta na nova aposta contará.

Apostas encerradas na totalidade através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em Jogos Instantâneos, nas seções de Jogo, apostas anuladas ou apostas Ao-Vivo resolvidas como um reembolso (push) não contarão.

• Não é possível realizar o saque dos seus Créditos de Aposta, e valores de aposta em Créditos de Aposta não estão incluídos em qualquer retorno. Quaisquer retornos de apostas feitas com Créditos de Aposta serão adicionados ao seu Saldo Disponível. Créditos de Aposta não podem ser utilizados em determinadas seções, ofertas/promoções e tipos de aposta. Consulte os Termos e Condições Completos para mais informação.

• Os seus Créditos de Aposta serão anulados e removidos se a sua conta permanecer inativa durante 90 dias consecutivos.

*ou equivalente monetário

Retornos excluem o valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.

Como fazer login na bet365?

Após se cadastrar, você precisa fazer login para usar o serviço de apostas online. Siga os procedimentos abaixo para entrar com a conta após o bet365 cadastro:

Acesse o site da bet365 e clique em “Login”, o botão amarelo já citado; Em seguida, insira o usuário e a senha; Clique em “Login”; Comece a apostar.

Se tiver alguma dificuldade, clique em “Problemas para fazer login?”. Ali, é possível reformular a senha ou contatar o suporte caso tenha algum outro contratempo após o bet365 cadastro.

Qual o bet365 app?

Se prefere apostar pelo telefone e possui um Android, poderá baixar o app pelo site oficial da bet365. Basta fazer o seguinte:

Acesse o site da bet365 pelo celular onde deseja instalar o app; Vá até o fim da página inicial e toque em “Ver todos os apps da bet365”; Toque em download no aplicativo referente ao serviço que você deseja usar; Baixe e instale o apk em seu smartphone; Faça login e comece a apostar.

Aliás, a bet365 disponibiliza um aplicativo para cada serviço oferecido. Atente-se a isso antes de fazer o download. Lembre-se de que a disponibilidade do aplicativo pode depender da região.

Como apostar na bet365

Quem já tem experiência com apostas esportivas não vai ter dificuldades para apostar pela bet365. Todavia, mesmo que você seja um novato no ramo, ainda conseguirá usar os serviços oferecidos sem problemas.

Abaixo, vamos explicar como realizar os dois tipos de apostas disponíveis na bet365. Caso ainda tenha dúvidas, consulte os canais de atendimento da empresa.

Como fazer uma aposta simples na bet365

A aposta simples é aquela em que se escolhe um único mercado para o palpite. Ela pode ser feita da seguinte maneira:

Acesse o site da bet365 e faça login com sua conta; Caso não possua saldo, faça um depósito no valor que será apostado; Escolha um esporte dentre os disponíveis no site; Selecione um dos eventos que vão acontecer ou um jogo que estiver ocorrendo; Escolha um dos mercados e faça seu palpite no valor desejado.

Ainda, lembre-se das regras de utilização do bônus de boas vindas, caso ele esteja ativo. Você deve focar suas estratégias nisso até conseguir cumprir com todos os requisitos.

Como fazer uma aposta combinada na bet365

A aposta combinada é feita de forma semelhante à aposta simples. A grande diferença é que o apostador deve escolher mais de um mercado para seu palpite. Caso os mercados selecionados sejam compatíveis, as odds serão multiplicadas entre si.

Se restou alguma dúvida, siga o tutorial abaixo:

Faça login com sua conta na bet365; Deposite o valor que deseja apostar; Escolha um ou vários campeonatos para fazer sua aposta; Selecione 2 ou mais mercados para palpitar; Caso a aposta combinada seja válida, insira o valor e confirme.

Após isso, aguarde o resultado. Ele será dado quanto todos os eventos da aposta combina forem encerrados.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

A bet365 disponibiliza diferentes formas de depósito e saque, como o Pix bet365. Para o depósito, o jogador deve fazer o seguinte:

Faça login no site da bet365; Clique em “Depositar”; Escolha o método de pagamento; Faça o depósito usando os dados disponíveis.

Já o saque pode ser feito pelo menu de usuário. Antes disso, é preciso fazer a verificação da identidade, utilizando fotos dos documentos pedidos pela casa.

bet365 é confiável? Entenda porque você deve se cadastrar

Antes de fazer o bet365 cadastro, muitos jogadores buscam saber se a plataforma é segura. Afinal, eles vão utilizar dinheiro real no serviço, com transações usando informações sensíveis.

Nesse sentido, é bom saber que a operadora é 100% legal, já que possui licença de funcionamento emitida por Gibraltar. A licença implica que a empresa segue as leis locais, é fiscalizada por órgão governamentais e cumpre com regras de imparcialidade.

Ainda, notamos que todas as páginas da bet365 são protegidas por criptografia. O mesmo vale para todos os aplicativos.

Os métodos de pagamento também são seguros, desde que o jogador faça transações apenas por canais oficiais. O mesmo vale para os métodos de login.

Desse modo, dá para afirmar que sim, a bet365 é confiável. Além disso, é tecnicamente segura, protegendo os dados e informações dos usuários.

Atendimento ao cliente bet365

Caso tenha algum problema com a plataforma, use o Chat Ao Vivo. Assim, é possível falar com um atendente de maneira rápida e ágil diretamente do site.

Normalmente, o primeiro atendimento é através de um assistente virtual. Mas, caso o ‘robô’ não consiga tirar a sua dúvida, é possível falar com um atendente real.

Portanto, se quiser falar sobre código bônus bet365, alguma promoção ou outro assunto, sem problemas. O SAC da bet365 vai lhe servir muito bem.

Perguntas Frequentes

Abaixo, reunimos as perguntas mais comuns sobre a bet365. As respostas foram retiradas do site oficial.

Como se cadastrar no site bet365?

O primeiro passo é entrar no site. Depois, clique em registre-se e informe seus dados. Por fim, leia as regras de uso e confirme o cadastro.

Como entrar na minha conta do bet365?

Para fazer login, clique em “Login”. Depois, insira seu usuário e senha, etc.

Como funciona o site bet365?

A bet365 é um site de apsotas esportivas e cassino online, aceitando Pix e outros métodos de pagamento.

Qual o código de bonus da bet365?

Os usuários podem usar o código promocional 365GOAL durante o registro para ativar os créditos de aposta. O código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

É seguro apostar no bet365?

Sim, pois a empresa utiliza ferramentas de segurança e possui licença de funcionamento.