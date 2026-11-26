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A partida da Europa League entre Besiktas e Hapoel Beer Sheva era disputada na Geórgia. A reação da polícia local aos torcedores turcos gerou polêmica, e o jogo ficou paralisado por mais de meia hora.

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Caos total em Batumi, na Geórgia, onde era disputada, em campo neutro, a partida da quinta rodada da Europa League entre Besiktas e Hapoel Beer Sheva. Era disputada, porque o jogo foi paralisado aos 25 minutos do primeiro tempo por mais de 30 minutos, após o que aconteceu nas arquibancadas da Batumi Arena.

Nas arquibancadas do estádio, houve uma verdadeira batalha após uma provocação dos torcedores do Besiktas que, segundo a Sky, exibiram e agitaram uma bandeira palestina em direção aos torcedores israelenses. A polícia georgiana fez então sua primeira intervenção, seguida pela reação dos torcedores turcos, com confrontos com a torcida visitante e arremesso de cadeiras.

Um torcedor do Besiktas foi levado ao gramado, onde entraram paramédicos e uma maca, que depois o retirou de campo. Enquanto isso, jogadores que estavam em campo se aproximaram dos setores mais exaltados da torcida para tentar acalmar os ânimos, mas, nas partes mais altas das arquibancadas, o arremesso de objetos não só continuou como aumentou. Diante disso, o árbitro dinamarquês Krogh pediu calma a todos os jogadores em campo e decidiu paralisar oficialmente a partida, conduzindo-os aos vestiários.

A partida já havia sido transferida para um campo neutro, do outro lado da fronteira, na Geórgia, por sugestão das autoridades turcas, justamente para tentar conter o clima de forte tensão que já havia sido registrado na véspera entre as duas torcidas. A torcida turca, em particular, havia reiterado uma forte hostilidade não tanto à equipe adversária, mas à população israelense, em razão dos conhecidos acontecimentos políticos.

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Além disso, a viagem à Geórgia da equipe turca, comandada pelo técnico italiano Vincenzo Italiano e que conta com os ex-jogadores da Juventus Dusan Vlahovic e Fabio Miretti, ambos no banco de reservas no início da partida, não havia começado da melhor maneira.



O avião em que a equipe viajava foi atingido por vários raios e enfrentou forte turbulência. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência, e a equipe chegou atrasada à Geórgia, perdendo também o almoço oficial com a Uefa.

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O Trabzonspor manifestou solidariedade ao Besiktas e a seus torcedores em um comunicado oficial: "Não aceitamos que os times turcos sejam privados do direito de disputar jogos em casa, em seu país e diante de seus torcedores, nas partidas contra os times israelenses ocupantes. Não consideramos corretas as decisões da UEFA sobre esse tema, que revelam dois pesos e duas medidas. Nesse contexto, condenamos veementemente as intervenções desproporcionais das forças de segurança contra os torcedores do Besiktas na Geórgia nesta noite. Manter a união e agir em conjunto diante das injustiças cometidas contra o futebol turco e nossos torcedores é nosso dever mais fundamental. Como Trabzonspor, declaramos nosso apoio à comunidade do Besiktas e aos torcedores do Besiktas que sofreram injustiças nesta noite, e desejamos pronta recuperação aos torcedores que ficaram feridos nos incidentes e foram hospitalizados".