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Caos total em Batumi, na Geórgia, onde Besiktas e Hapoel Beer Sheva se enfrentavam em campo neutro pela 5ª rodada da Europa League. A partida estava em andamento, mas foi interrompida aos 25 minutos do primeiro tempo após o que aconteceu nas arquibancadas da Batumi Arena.

Nas arquibancadas do estádio, uma verdadeira batalha começou após uma provocação dos torcedores do Besiktas que, segundo a Sky, exibiram e agitaram uma bandeira palestina diante dos torcedores israelenses. Foi então que ocorreu a primeira ação da polícia georgiana, seguida pela reação dos torcedores turcos, com confrontos com a torcida visitante e arremesso de assentos.

Um dos torcedores do Besiktas foi levado para o campo, onde entraram os paramédicos com uma maca, que depois o transportou para fora do gramado. Enquanto isso, os jogadores se aproximaram dos setores mais exaltados da torcida para tentar acalmar os ânimos, mas, nas partes mais altas das arquibancadas, o arremesso de objetos não só continuou como aumentou. Diante disso, o árbitro dinamarquês Krogh pediu calma a todos os jogadores em campo e interrompeu oficialmente a partida, levando-os de volta aos vestiários.

O jogo já havia sido transferido para um campo neutro, do outro lado da fronteira, na Geórgia, por sugestão das autoridades turcas, justamente para tentar reduzir o clima de grande tensão que já existia entre as duas torcidas antes da partida. A torcida turca, em particular, havia reiterado uma forte hostilidade não tanto à equipe adversária, mas à população israelense, por causa dos conhecidos acontecimentos políticos.

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Além disso, a viagem à Geórgia da equipe turca, comandada pelo técnico italiano Vincenzo Italiano e que conta com os ex-jogadores da Juventus Dusan Vlahovic e Fabio Miretti, ambos no banco no início da partida, não havia começado da melhor maneira.



O avião em que a equipe viajava foi atingido por vários raios e enfrentou forte turbulência. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência, e a equipe chegou atrasada à Geórgia, perdendo também o almoço oficial com a Uefa.

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O Trabzonspor manifestou solidariedade ao Besiktas e a seus torcedores em um comunicado oficial: "Não aceitamos que as equipes turcas sejam privadas do direito de disputar partidas em casa, em seu país e diante de seus torcedores, nos jogos contra as equipes israelenses ocupantes. Não consideramos corretas as decisões da UEFA sobre esse tema, que revelam dois pesos e duas medidas. Nesse contexto, condenamos veementemente as ações desproporcionais das forças de segurança contra os torcedores do Besiktas na Geórgia nesta noite. Permanecer unidos e agir em conjunto diante das injustiças cometidas contra o futebol turco e nossos torcedores é nosso dever mais fundamental. Como Trabzonspor, declaramos nosso apoio à comunidade do Besiktas e aos torcedores do Besiktas que sofreram injustiças nesta noite, e desejamos pronta recuperação aos torcedores feridos nos incidentes e hospitalizados".