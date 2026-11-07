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Beşiktaş x Gençlerbirliği: horário da partida
O Beşiktaş recebe o Gençlerbirliği no Tupraş Stadyumu, em Istambul, em duelo pela Süper Lig. Depois de resultados irregulares, o time da casa busca recuperar terreno na tabela.
Vincenzo Italiano está sob pressão no Beşiktaş. Após a derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa e dois jogos de liga sem vencer, o clube de Istambul precisa urgentemente dos três pontos.
O Gençlerbirliği chega como azarão, mas teve boas atuações recentemente. A equipe comandada por Bernd Storck venceu seu último jogo de liga por 5 a 0 contra o Alanyaspor e chega embalada.
O Beşiktaş ocupa atualmente a quarta posição na tabela, enquanto o Gençlerbirliği está em 14º lugar. A diferença entre as equipes é clara, mas o desempenho nas últimas semanas torna este confronto mais equilibrado do que a classificação sugere.
Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário da partida.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Beşiktaş e Gençlerbirliği?
O Beşiktaş chega para esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O confronto mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa. Antes disso, o Beşiktaş empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa, enquanto a vitória em casa por 2 a 0 contra o Istanbul Başakşehir foi um destaque positivo. No total, o clube marcou nove gols e sofreu nove nesses cinco jogos.
O Gençlerbirliği vive boa fase: soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A atuação de maior destaque foi na vitória por 5 a 0 contra o Alanyaspor, seguida por outro triunfo por 5 a 0, pela copa, contra o Karakopru Belediyespor. Nas cinco partidas, a equipe marcou 12 gols e sofreu quatro.
Beşiktaş x Gençlerbirliği: escalações
Prováveis escalações de Besiktas x Genclerbirligi
Técnico
- V. Italiano
Beşiktaş x Gençlerbirliği: momento das equipes
Beşiktaş x Gençlerbirliği: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Beşiktaş x Gençlerbirliği: tabelas de classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|1
|1
|27
|15
|+12
|28
V
V
V
V
V
|2
|11
|7
|2
|2
|28
|15
|+13
|23
D
V
V
V
E
|3
|10
|7
|1
|2
|24
|8
|+16
|22
V
V
V
V
V
|4
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|+6
|20
V
E
V
V
D
|5
|10
|6
|1
|3
|20
|12
|+8
|19
E
V
D
V
D
|6
|11
|6
|1
|4
|13
|9
|+4
|19
V
E
V
D
D
|7
|11
|5
|2
|4
|19
|17
|+2
|17
V
V
D
V
E
|8
|10
|5
|1
|4
|24
|10
|+14
|16
D
D
V
V
V
|9
|10
|5
|1
|4
|21
|16
|+5
|16
V
D
V
V
D
|10
|11
|4
|3
|4
|22
|19
|+3
|15
D
V
V
V
V
|11
|10
|4
|2
|4
|9
|15
|-6
|14
D
V
V
E
V
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|16
|-7
|12
D
D
D
E
V
|13
|10
|3
|2
|5
|11
|15
|-4
|11
E
D
D
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|12
|18
|-6
|11
V
D
D
E
D
|15
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
D
D
V
D
E
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|19
|-10
|8
D
D
D
D
D
|17
|11
|2
|1
|8
|11
|26
|-15
|7
V
D
D
D
D
|18
|11
|1
|0
|10
|3
|30
|-27
|3
D
D
D
D
D