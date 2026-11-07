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Campeonato Turco
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Beşiktaş x Gençlerbirliği ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Besiktas x Genclerbirligi
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Genclerbirligi
Campeonato Turco

Na Süper Lig, o Beşiktaş enfrenta o Gençlerbirliği. Mas quem exibe ou transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Beşiktaş x Gençlerbirliği: horário da partida

crest
Campeonato Turco - Rodada 11
Tupras Stadyumu

O Beşiktaş recebe o Gençlerbirliği no Tupraş Stadyumu, em Istambul, em duelo pela Süper Lig. Depois de resultados irregulares, o time da casa busca recuperar terreno na tabela.

Vincenzo Italiano está sob pressão no Beşiktaş. Após a derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa e dois jogos de liga sem vencer, o clube de Istambul precisa urgentemente dos três pontos.

O Gençlerbirliği chega como azarão, mas teve boas atuações recentemente. A equipe comandada por Bernd Storck venceu seu último jogo de liga por 5 a 0 contra o Alanyaspor e chega embalada.

O Beşiktaş ocupa atualmente a quarta posição na tabela, enquanto o Gençlerbirliği está em 14º lugar. A diferença entre as equipes é clara, mas o desempenho nas últimas semanas torna este confronto mais equilibrado do que a classificação sugere.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Beşiktaş e Gençlerbirliği?

O Beşiktaş chega para esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O confronto mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa. Antes disso, o Beşiktaş empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa, enquanto a vitória em casa por 2 a 0 contra o Istanbul Başakşehir foi um destaque positivo. No total, o clube marcou nove gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Gençlerbirliği vive boa fase: soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A atuação de maior destaque foi na vitória por 5 a 0 contra o Alanyaspor, seguida por outro triunfo por 5 a 0, pela copa, contra o Karakopru Belediyespor. Nas cinco partidas, a equipe marcou 12 gols e sofreu quatro.

BJK

BJK - Sequência

TRS
D2-0
CRY
E2-2
IBS
V2-0
KAS
E2-2
CEL
D3-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GEN

GEN - Sequência

AMS
E2-2
GAL
D0-1
KSP
D2-0
SKB
V5-0
ALS
V5-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Beşiktaş x Gençlerbirliği: escalações

Prováveis escalações de Besiktas x Genclerbirligi

Técnico

  • V. Italiano

Beşiktaş x Gençlerbirliği: momento das equipes

BJK

BJK - Sequência

TRS
D2-0
CRY
E2-2
IBS
V2-0
KAS
E2-2
CEL
D3-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GEN

GEN - Sequência

AMS
E2-2
GAL
D0-1
KSP
D2-0
SKB
V5-0
ALS
V5-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Beşiktaş x Gençlerbirliği: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

BesiktasEmpateGenclerbirligi
3
0
2
Campeonato Turco
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
FJ
Campeonato Turco
Besiktas badge
Besiktas
BJK
1
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
2
FJ
Amistosos de clubes
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
FJ
Campeonato Turco
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
3
FJ
Campeonato Turco
Besiktas badge
Besiktas
BJK
0
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Beşiktaş x Gençlerbirliği: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112715+1228
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222815+1323
D
V
V
V
E
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
E
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
E
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
E
V
D
D
7
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
115241917+217
V
V
D
V
E
8
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
9
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
10
GoztepeGoztepeGOZ
114342219+315
D
V
V
V
V
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
E
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
E
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
E
D
D
D
E
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
E
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
E
16
GaziantepGaziantepGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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