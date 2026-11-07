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Beşiktaş x Gençlerbirliği: horário da partida

Campeonato Turco - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

O Beşiktaş recebe o Gençlerbirliği no Tupraş Stadyumu, em Istambul, em duelo pela Süper Lig. Depois de resultados irregulares, o time da casa busca recuperar terreno na tabela.

Vincenzo Italiano está sob pressão no Beşiktaş. Após a derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa e dois jogos de liga sem vencer, o clube de Istambul precisa urgentemente dos três pontos.

O Gençlerbirliği chega como azarão, mas teve boas atuações recentemente. A equipe comandada por Bernd Storck venceu seu último jogo de liga por 5 a 0 contra o Alanyaspor e chega embalada.

O Beşiktaş ocupa atualmente a quarta posição na tabela, enquanto o Gençlerbirliği está em 14º lugar. A diferença entre as equipes é clara, mas o desempenho nas últimas semanas torna este confronto mais equilibrado do que a classificação sugere.

Confira a seguir todas as informações sobre a transmissão na TV, o streaming ao vivo e o horário da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Beşiktaş e Gençlerbirliği?

O Beşiktaş chega para esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O confronto mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Celtic Glasgow na Liga Europa. Antes disso, o Beşiktaş empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa, enquanto a vitória em casa por 2 a 0 contra o Istanbul Başakşehir foi um destaque positivo. No total, o clube marcou nove gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Gençlerbirliği vive boa fase: soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A atuação de maior destaque foi na vitória por 5 a 0 contra o Alanyaspor, seguida por outro triunfo por 5 a 0, pela copa, contra o Karakopru Belediyespor. Nas cinco partidas, a equipe marcou 12 gols e sofreu quatro.

Beşiktaş x Gençlerbirliği: escalações

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Beşiktaş x Gençlerbirliği: retrospecto dos confrontos diretos

Beşiktaş x Gençlerbirliği: tabelas de classificação