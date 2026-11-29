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Beşiktaş x Galatasaray: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 13 30 de nov. de 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

O Beşiktaş recebe o Galatasaray no Tupras Stadyumu, em Istambul, para um clássico da Süper Lig. É uma partida em que estão em jogo tanto a posição na tabela quanto o prestígio.

O Beşiktaş chega à partida na quarta posição. A equipe do técnico Vincenzo Italiano venceu o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa em seu jogo mais recente e conquistou uma vitória fora de casa por 4 a 2 sobre o Konyaspor pelo campeonato.

A viagem para a partida pela competição europeia, porém, foi tudo menos tranquila. O avião da equipe enfrentou uma tempestade a caminho da Geórgia, foi atingido várias vezes por raios, segundo o clube, e precisou fazer um pouso de emergência em Rize. Depois, a equipe continuou a viagem de ônibus.

Dentro de campo, Dusan Vlahovic é o principal motivo de otimismo. O atacante marcou duas vezes contra o Konyaspor e soma cinco gols em três jogos.

O Galatasaray chega como líder da tabela e venceu seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe de Okan Buruk derrotou o Aston Villa por 1 a 0 na Champions League, com Deniz Gul marcando de cabeça o gol da vitória aos 79 minutos.

O Beşiktaş precisa de pontos para se aproximar da liderança, enquanto o Galatasaray quer defender sua vantagem no topo da tabela. A seguir, mostramos como acompanhar o clássico.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Beşiktaş e Galatasaray?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Beşiktaş somou três vitórias, um empate e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa. Antes, bateu o Konyaspor fora de casa por 4 a 2 e o Gençlerbirliği por 3 a 0. A derrota foi por 3 a 2 diante do Celtic, fora de casa, e houve também um empate por 2 a 2 com o Kasımpaşa. Ao todo, marcou 13 gols e sofreu oito.

O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, fez 1 a 0 no Aston Villa pela Champions League. Antes, venceu o Samsunspor por 2 a 1 e o Amed Sportif por 4 a 3. Também bateu o VfB Stuttgart por 2 a 0 e o Konyaspor fora de casa por 4 a 0. O Galatasaray marcou 13 gols, sofreu quatro e não foi vazado em três partidas.

Beşiktaş x Galatasaray: escalações

Beşiktaş x Galatasaray: momento das equipes

Beşiktaş x Galatasaray: retrospecto dos confrontos diretos

Beşiktaş x Galatasaray: classificação