Besiktas x Crystal Palace pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Besiktas e Crystal Palace se enfrentam em 22 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.
Besiktas tenta manter início perfeito
O gigante turco Besiktas é uma das 10 equipes que venceram seus dois jogos na fase de liga da Liga Europa até agora. Mais recentemente, ganhou por 3 a 2 do Hoffenheim em uma partida movimentada. No entanto, em seu último compromisso pelo Campeonato Turco, perdeu por 2 a 0 para o Trabzonspor, com a lenda do Liverpool Mo Salah marcando o gol que selou a vitória. Ainda assim, o Besiktas havia vencido seis de seus sete jogos anteriores em todas as competições e, no geral, atravessa boa fase.
Palace tenta se recuperar antes da viagem à Turquia
O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, já está sob pressão no comando da equipe após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Brighton. O francês dirigiu o time em apenas sete partidas da Premier League e conquistou somente duas vitórias, o que deixa o Crystal Palace na 14ª posição da competição. A equipe começou sua campanha na Liga Europa com uma goleada por 4 a 0 sobre o Lech Poznan, mas perdeu por 3 a 2 para o Lyon na última rodada.
Estatísticas importantes e informações sobre lesões
- Sete dos últimos oito jogos do Beşiktaş tiveram mais de 2,5 gols.
- Oito dos últimos nove jogos do Crystal Palace tiveram mais de 2,5 gols.
- O capitão do Beşiktaş, Orkun Kökçü, ficou fora da derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor por causa de uma lesão. O Palace não tem jogadores lesionados.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Besiktas x Crystal Palace
Técnico
- V. Italiano
O Besiktas é comandado por Vincenzo Italiano, mas ainda não há escalação confirmada nem informações disponíveis sobre lesões e suspensões. As atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.
O Crystal Palace é comandado por Pierre Sage, mas também ainda não foram divulgados detalhes confirmados sobre o elenco, lesões ou suspensões. Mais informações sobre a equipe serão divulgadas à medida que o jogo se aproximar.
Momento das equipes
O Besiktas chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor pela Süper Lig, embora, antes disso, tenha reagido bem nas competições europeias, com uma vitória por 4 a 1 em casa sobre o Marseille e outra por 2 a 3 fora de casa contra o Hoffenheim. A equipe turca mostrou que pode competir em nível europeu, mesmo com a irregularidade nas competições nacionais.
O retrospecto recente do Crystal Palace é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League. Na semana anterior, também perdeu por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. A única vitória do Palace nessa sequência foi por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. O período também incluiu um empate por 0 a 0 com o Leeds United.
Histórico de confrontos
Não foram fornecidos dados sobre confrontos entre Besiktas e Crystal Palace para esta partida. Por isso, não é possível apresentar, neste momento, um histórico de jogos entre os dois clubes.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|10
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|11
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
E
V
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|13
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|14
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
V
E
|15
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
D
V
|16
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
D
V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|-3
|3
D
V
|22
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|22
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|24
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
E
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|28
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
D
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
D
D
Na Liga Europa, o Besiktas ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Crystal Palace está em 15º. A distância entre os dois na classificação torna urgente para o Palace somar pontos em Istambul.