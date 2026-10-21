Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga Europa
team-logoBesiktas
Tupras Stadyumu
team-logoCrystal Palace
Assista aqui! Caze TV
Com a ajuda da

Besiktas x Crystal Palace pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Besiktas x Crystal Palace
Besiktas
Crystal Palace
Liga Europa

Prévia completa de Besiktas x Crystal Palace pela Liga Europa. Analisamos táticas, novidades das equipes, momento recente e muito mais.

crest
Liga Europa - Rodada 3
Tupras Stadyumu

Besiktas e Crystal Palace se enfrentam em 22 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Besiktas tenta manter início perfeito

O gigante turco Besiktas é uma das 10 equipes que venceram seus dois jogos na fase de liga da Liga Europa até agora. Mais recentemente, ganhou por 3 a 2 do Hoffenheim em uma partida movimentada. No entanto, em seu último compromisso pelo Campeonato Turco, perdeu por 2 a 0 para o Trabzonspor, com a lenda do Liverpool Mo Salah marcando o gol que selou a vitória. Ainda assim, o Besiktas havia vencido seis de seus sete jogos anteriores em todas as competições e, no geral, atravessa boa fase.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Palace tenta se recuperar antes da viagem à Turquia

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, já está sob pressão no comando da equipe após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Brighton. O francês dirigiu o time em apenas sete partidas da Premier League e conquistou somente duas vitórias, o que deixa o Crystal Palace na 14ª posição da competição. A equipe começou sua campanha na Liga Europa com uma goleada por 4 a 0 sobre o Lech Poznan, mas perdeu por 3 a 2 para o Lyon na última rodada.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Estatísticas importantes e informações sobre lesões

  • Sete dos últimos oito jogos do Beşiktaş tiveram mais de 2,5 gols.
  • Oito dos últimos nove jogos do Crystal Palace tiveram mais de 2,5 gols.
  • O capitão do Beşiktaş, Orkun Kökçü, ficou fora da derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor por causa de uma lesão. O Palace não tem jogadores lesionados.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Besiktas x Crystal Palace

Técnico

  • V. Italiano

O Besiktas é comandado por Vincenzo Italiano, mas ainda não há escalação confirmada nem informações disponíveis sobre lesões e suspensões. As atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Crystal Palace é comandado por Pierre Sage, mas também ainda não foram divulgados detalhes confirmados sobre o elenco, lesões ou suspensões. Mais informações sobre a equipe serão divulgadas à medida que o jogo se aproximar.

Momento das equipes

BJK

BJK - Sequência

OM
V4-1
AMS
D3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

LEE
E0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Besiktas chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor pela Süper Lig, embora, antes disso, tenha reagido bem nas competições europeias, com uma vitória por 4 a 1 em casa sobre o Marseille e outra por 2 a 3 fora de casa contra o Hoffenheim. A equipe turca mostrou que pode competir em nível europeu, mesmo com a irregularidade nas competições nacionais.

O retrospecto recente do Crystal Palace é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League. Na semana anterior, também perdeu por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. A única vitória do Palace nessa sequência foi por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. O período também incluiu um empate por 0 a 0 com o Leeds United.

Histórico de confrontos

Não foram fornecidos dados sobre confrontos entre Besiktas e Crystal Palace para esta partida. Por isso, não é possível apresentar, neste momento, um histórico de jogos entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na Liga Europa, o Besiktas ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Crystal Palace está em 15º. A distância entre os dois na classificação torna urgente para o Palace somar pontos em Istambul.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google