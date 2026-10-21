Besiktas x Crystal Palace pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Besiktas e Crystal Palace se enfrentam em 22 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Besiktas tenta manter início perfeito

O gigante turco Besiktas é uma das 10 equipes que venceram seus dois jogos na fase de liga da Liga Europa até agora. Mais recentemente, ganhou por 3 a 2 do Hoffenheim em uma partida movimentada. No entanto, em seu último compromisso pelo Campeonato Turco, perdeu por 2 a 0 para o Trabzonspor, com a lenda do Liverpool Mo Salah marcando o gol que selou a vitória. Ainda assim, o Besiktas havia vencido seis de seus sete jogos anteriores em todas as competições e, no geral, atravessa boa fase.

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Palace tenta se recuperar antes da viagem à Turquia

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, já está sob pressão no comando da equipe após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Brighton. O francês dirigiu o time em apenas sete partidas da Premier League e conquistou somente duas vitórias, o que deixa o Crystal Palace na 14ª posição da competição. A equipe começou sua campanha na Liga Europa com uma goleada por 4 a 0 sobre o Lech Poznan, mas perdeu por 3 a 2 para o Lyon na última rodada.

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Estatísticas importantes e informações sobre lesões

Sete dos últimos oito jogos do Beşiktaş tiveram mais de 2,5 gols.

Oito dos últimos nove jogos do Crystal Palace tiveram mais de 2,5 gols.

O capitão do Beşiktaş, Orkun Kökçü, ficou fora da derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor por causa de uma lesão. O Palace não tem jogadores lesionados.

Notícias das equipes e elencos

O Besiktas é comandado por Vincenzo Italiano, mas ainda não há escalação confirmada nem informações disponíveis sobre lesões e suspensões. As atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Crystal Palace é comandado por Pierre Sage, mas também ainda não foram divulgados detalhes confirmados sobre o elenco, lesões ou suspensões. Mais informações sobre a equipe serão divulgadas à medida que o jogo se aproximar.

Momento das equipes

O Besiktas chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor pela Süper Lig, embora, antes disso, tenha reagido bem nas competições europeias, com uma vitória por 4 a 1 em casa sobre o Marseille e outra por 2 a 3 fora de casa contra o Hoffenheim. A equipe turca mostrou que pode competir em nível europeu, mesmo com a irregularidade nas competições nacionais.

O retrospecto recente do Crystal Palace é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 5 a 0 para o Brighton pela Premier League. Na semana anterior, também perdeu por 3 a 2 para o Lyon na Liga Europa. A única vitória do Palace nessa sequência foi por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. O período também incluiu um empate por 0 a 0 com o Leeds United.

Histórico de confrontos

Não foram fornecidos dados sobre confrontos entre Besiktas e Crystal Palace para esta partida. Por isso, não é possível apresentar, neste momento, um histórico de jogos entre os dois clubes.

Classificação

Na Liga Europa, o Besiktas ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Crystal Palace está em 15º. A distância entre os dois na classificação torna urgente para o Palace somar pontos em Istambul.