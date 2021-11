Besiktas x Ajax: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com 100% de aproveitamento, o Ajax enfrenta o Besiktas nesta quarta-feira (24), às 14h45 (de Brasília), no Vodafone Park, em Istambul, pela quinta rodada do grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Besiktas x Ajax DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Vodafone Park - Istambul, TUR HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, em Istambul. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo C, com 12 pontos, e invicto na Champions League, o Ajax entrará em campo sem Edson Alvarez, suspenso, e Mohammed Kudus, com costela quebrada.Davy Klaassen é o mais cotado para assumir a vaga no meio-campo.

Do outro lado, o Besiktas, na lanterna sem nenhum ponto conquistado, não terá Josef de Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Michy Batshuayi, com lesão nas costas, também está fora.

Provável escalação do Besiktas: Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, Yilmaz; Pjanic, Ucan, Hutchinson; Ghezzal, Larin, N'Koudou.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Klaassen; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BESIKTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Besiktas 3 x 0 Shkupi Amistoso 11 de novembro de 2021 Alanyaspor 2 x 0 Besiktas Super Lig 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Besiktas x Giresunspor Super Lig 27 de novembro de 2021 13h (de Brasília) Kasimpasa x Besiktas Super Lig 3 de dezembro de 2021 14h (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 0 x 0 Go Ahead Eagles Campeonato Holandês 7 de novembro de 2021 RKC 0 x 5 Ajax Campeonato Holandês 21 de novembro de 2021

Próximas partidas