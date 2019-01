Besiktas, o mercadão de alto nível para contratações no futebol brasileiro?

O clube turco vive grave crise financeira e tem atletas brigando por rescisões contratuais que poderiam chegar sem custos

Embora não tenha terminado com o título turco em 2017-18, a temporada passada teve saldo positivo para o Besiktas. A equipe treinada por Sengol Gunes ficou na primeira posição de seu grupo na última edição da Champions League e caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique.

Um desempenho digno, apesar da goleada por 5 a 0 sofrida para os alemães no duelo de ida. Poucos meses depois daquela eliminação, a Turquia entrou em uma gigantesca crise cambial que afetou toda a sociedade e, obviamente, foi refletida no futebol. Os clubes mais poderosos, especialmente, foram atingidos sem piedade por causa das dívidas adquiridas e passaram a ter uma dificuldade especial na hora de quitarem os salários dos atletas estrangeiros, pagos em euro ao invés da lira turca.

Não é difícil imaginar as consequências: salários atrasados, jogadores insatisfeitos e resultados aquém do esperado. O Galatasaray ocupa atualmente a quinta posição na Superliga Turca, enquanto o Fenerbahce, acredite se quiser, é o penúltimo colocado e luta contra o rebaixamento. O Besiktas está na sexta posição, mas com as suas economias em frangalhos – com o agravante dos altos investimentos em jogadores e no estádio Vodafone Arena nos últimos anos.

O zagueiro Pepe, ex-Real Madrid, por exemplo, deixou o clube para retornar ao Porto e um de seus últimos atos do luso-brasileiro teria sido pagar salário de funcionários do Besiktas. Sem receber salário há seis meses, Vagner Love luta por uma rescisão para voltar sem custos ao Brasil. O Corinthians, onde o ‘Artilheiro do Amor’ foi campeão brasileiro em 2015, é o principal interessado.

Adriano, lateral-esquerdo que fez história no Barcelona, é outro que está na equipe turca e aparece como opção para equipes brasileiras neste mercado de transferências. O Santos é o principal interessado em contar com o jogador de 34 anos, que atuou ao lado de Renato, atual gerente de futebol do Peixe, em um período dourado no Sevilla. Adriano também negocia a sua rescisão com o Besiktas.

Os Águias Negras, alcunha da equipe alvinegra, ainda contam com outros nomes que tiveram destaque a nível europeu. O principal deles é Ricardo Quaresma, que (adivinhem!) também discute o seu futuro por lá. O holandês Ryan Babel, que esteve no radar do Flamengo em 2018, também deve deixar a Turquia em breve.

Além dos citados, dentre os nomes que estão na realidade de mercado sul-americano também podemos citar o chileno Gary Medel. Em tempos de busca por reforços, Vagner Love e Adriano mostram que aproveitar essa espécie de fundo de poço do Besiktas pode ser uma opção interessante para trazer um bom jogador sem altos custos inseridos no mundo do futebol.