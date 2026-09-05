O Besiktas venceu neste sábado o clássico turco contra o Fenerbahçe. As Águias Negras viraram uma desvantagem causada por Milan Skriniar e venceram por 2 a 1 no Estádio Sükrü Saracoglu. Ridvan Yilmaz e Dusan Vlahovic foram os heróis do Besiktas, que tem nove pontos após quatro jogos. O Fenerbahçe já sofre sua segunda derrota na temporada e somou seis pontos em quatro partidas.
O Fenerbahçe, onde Nathan Aké, entre outros, ganhou uma vaga no time titular, abriu o placar no meio da primeira etapa. Um arremesso lateral foi direto para a área do Besiktas, onde Emmanuel Agbadou se atrapalhou com a bola. Skriniar aproveitou da melhor forma: 1 a 0.
O Fenerbahçe não conseguiu curtir a vantagem por muito tempo. Leandro Trossard viu Ridvan Yilmaz atacar em profundidade e serviu o turco com um passe enfiado cortando a defesa. Yilmaz então finalizou perfeitamente, com a bola batendo na parte interna da trave: 1 a 1.
Nos acréscimos do primeiro tempo, Vlahovic achou que havia feito o 2 a 1 ao acertar um chute fortíssimo de primeira, girando, após passe de Trossard. A arbitragem, porém, viu uma falta não totalmente clara na ação do sérvio.
Depois do intervalo, outra excelente movimentação resultou no 2 a 1 para o Besiktas. Orkun Kökçü escapou da marcação da defesa do Fenerbahçe e rolou para Vlahovic, que de pé esquerdo marcou seu quarto gol nas últimas três partidas: 2 a 1.
Vlahovic poderia ter matado o jogo quando se desvencilhou bem da marcação e ficou cara a cara com Ederson. O goleiro saiu do gol na hora certa e defendeu a tentativa de Vlahovic.
Mesmo assim, o Besiktas sustentou bem a vantagem e agora pode voltar o foco para a próxima sexta-feira, quando o Erzurumspor fará visita. O Fenerbahçe espera um resultado melhor na quinta-feira, pela Liga dos Campeões, contra a Roma.