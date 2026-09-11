Besiktas conquista a quarta vitória e assume provisoriamente a liderança no lugar do Galatasaray

O Besiktas conquistou nesta sexta-feira uma vitória sem maiores problemas sobre o Erzurumspor. Em seu estádio, a equipe de Istambul venceu por 3 a 0, graças aos gols de Emirhan Topçu, Leandro Trossard e Ilhan Fakili. Com doze pontos em cinco partidas, o Besiktas começou bem a Süper Lig e ocupa provisoriamente a liderança.

O Besiktas, onde os ex-jogadores da Eredivisie Orkun Kökçü e Václav Cerný começaram como titulares, abriu o placar após pouco mais de vinte minutos de jogo. Topçu cabeceou com muita força após excelente cobrança de escanteio de Kökçü: 1 a 0.

Perto da meia hora de jogo, Trossard marcou seu primeiro gol com a camisa do Besiktas. O belga, que chegou do Arsenal, tabelou com Oh Hyeon-gyu, seguiu em frente e completou de carrinho o cruzamento do sul-coreano: 2 a 0.

Após o intervalo, Trossard teve seu segundo gol anulado por impedimento, mas os torcedores ainda foram presenteados com o terceiro nos minutos finais. Michael Murillo encontrou Fakili, que finalizou de perto para marcar: 3 a 0.

Ernest Poku entrou aos 38 minutos do segundo tempo no Besiktas, que agora pode se concentrar totalmente na quinta-feira. Na ocasião, as Águias Negras farão em casa sua partida de estreia na Liga Europa contra o Olympique de Marselha.







