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Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty
Hussein Hamdy

Traduzido por

Beşiktaş anuncia recuo temporário na contratação de Salah

M. Salah
Besiktas U19
Campeonato Turco
Egito
Turquia

As negociações estão suspensas

Önder Özen, diretor desportivo do Beşiktaş, anunciou a retirada temporária das negociações para a contratação de Mohamed Salah, garantindo que surgiram exigências com o início da vertente financeira das conversações que complicaram o negócio.

Önder Özen afirmou, durante uma conferência de imprensa: "Há já algum tempo que se multiplicam as especulações em torno de Mohamed Salah. O assunto foi abordado sob todos os ângulos. Há questões que queremos esclarecer a esse respeito."

Özen acrescentou: "Contactámos Salah. Isso incluía também um modelo para o financiamento do negócio. Salah é uma estrela mundial e um atleta que goza de respeito. Falámos com ele três vezes na fase em que ainda não tínhamos entrado na vertente financeira das negociações. Até esse ponto, tudo corria com fluidez."

E prosseguiu: "Quando se começou a falar da vertente financeira, essa fluidez que existia no primeiro dia começou a abrandar a partir de 21 de julho. Começaram a chegar pedidos que fariam com que o fluxo de informação e a vertente financeira entrassem num impasse. Posso presumir que um atleta respeitado como Salah não tem conhecimento disso."

E continuou: "O clube tem uma política e não pode desviar-se dela. O nosso presidente definiu muito bem o ponto em que iria parar, e permaneceu nele. Trabalhar na área da gestão de jogadores é legal, e há um valor legal para a comissão, sendo que ultrapassá-lo pode implicar uma situação ilegal."

E concluiu: "Se se trata do Beşiktaş, não entrar numa situação deste tipo (violação da lei nas comissões) é também uma exigência do sentimento de pertença ao clube. O presidente tomou uma decisão impopular e decidiu retirar-se temporariamente da mesa de negociações no negócio de Salah."

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