Önder Özen, diretor desportivo do Beşiktaş, anunciou a retirada temporária das negociações para a contratação de Mohamed Salah, garantindo que surgiram exigências com o início da vertente financeira das conversações que complicaram o negócio.

Önder Özen afirmou, durante uma conferência de imprensa: "Há já algum tempo que se multiplicam as especulações em torno de Mohamed Salah. O assunto foi abordado sob todos os ângulos. Há questões que queremos esclarecer a esse respeito."

Özen acrescentou: "Contactámos Salah. Isso incluía também um modelo para o financiamento do negócio. Salah é uma estrela mundial e um atleta que goza de respeito. Falámos com ele três vezes na fase em que ainda não tínhamos entrado na vertente financeira das negociações. Até esse ponto, tudo corria com fluidez."

E prosseguiu: "Quando se começou a falar da vertente financeira, essa fluidez que existia no primeiro dia começou a abrandar a partir de 21 de julho. Começaram a chegar pedidos que fariam com que o fluxo de informação e a vertente financeira entrassem num impasse. Posso presumir que um atleta respeitado como Salah não tem conhecimento disso."

E continuou: "O clube tem uma política e não pode desviar-se dela. O nosso presidente definiu muito bem o ponto em que iria parar, e permaneceu nele. Trabalhar na área da gestão de jogadores é legal, e há um valor legal para a comissão, sendo que ultrapassá-lo pode implicar uma situação ilegal."

E concluiu: "Se se trata do Beşiktaş, não entrar numa situação deste tipo (violação da lei nas comissões) é também uma exigência do sentimento de pertença ao clube. O presidente tomou uma decisão impopular e decidiu retirar-se temporariamente da mesa de negociações no negócio de Salah."