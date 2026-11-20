Compartilhar Siga GOAL no Google

O goleiro Bernd Leno, do Fulham, respondeu aos rumores sobre uma possível transferência para o Bayern de Munique, que avalia suas opções de longo prazo para o gol. Destaque na Premier League, o experiente jogador também falou sobre seu futuro e o momento atual do futebol alemão.

Publicidade

Bayern vê Leno como sucessor de Neuer

A diretoria do Bayern intensifica os esforços para garantir estabilidade a longo prazo no gol, já que Neuer deve se aposentar ao fim da atual temporada . Nesse cenário de transição, Bernd Leno surgiu como um dos principais candidatos a reforçar o setor. Segundo informações, o veterano goleiro é visto como uma opção experiente, capaz de aumentar a concorrência e dar estabilidade ao elenco.

Embora o jogador de 34 anos continue sendo peça importante em Londres, a possibilidade de voltar ao seu país parece ter peso significativo. Relatos indicam que Leno estaria disposto a retornar à Alemanha por motivos pessoais, especificamente para ficar mais perto da família, que vive na região de Stuttgart. Seu contrato atual com o Fulham vai até 2027, mas o clube da Premier League tem a opção de prorrogá-lo caso queira mantê-lo em Craven Cottage.

Goleiro comenta rumores sobre o Bayern

Ao falar sobre os crescentes rumores de uma possível transferência para Munique, Leno confirmou que acompanha a situação de perto. Ele esclareceu, porém, que o líder da Bundesliga ainda não fez nenhum contato formal. O ex-jogador do Arsenal segue concentrado em suas responsabilidades na Premier League, mas admite que tem pensado recentemente na possibilidade de um novo desafio.

"Até agora, está tudo muito quieto; ninguém entrou em contato", disse Leno à Sky Germany. "É claro que sei o que estão dizendo, mas estou muito tranquilo com tudo isso. Ainda tenho contrato aqui até o fim da temporada, me sinto muito bem e continuo com muita vontade de jogar. Sinto que estou no auge agora. Talvez possa ser uma experiência valiosa ficar em segundo plano ou tentar algo diferente."

Publicidade Publicidade

Ambição e possibilidade de ser reserva

Apesar de ser titular habitual na Inglaterra, Leno se mostra bastante aberto a uma mudança de posição na hierarquia. Entende-se que ele estaria disposto a aceitar o posto de reserva de Jonas Urbig, que também está sendo considerado pela diretoria do Bayern. O goleiro reconheceu o conflito que existe para um atleta de alto nível que ainda se sente capaz de atuar no auge em uma das ligas mais exigentes do mundo. O "conjunto da proposta" acabará determinando seus próximos passos enquanto avalia o futuro.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Às vezes penso que seria uma pena ser reserva em outro lugar, porque sei que ainda tenho condições de jogar", acrescentou. "O conjunto da proposta precisa fazer sentido. Teremos que esperar para ver se meu caminho me leva de volta à Alemanha."

A satisfação de jogar no Fulham

Embora a possibilidade de jogar na Allianz Arena seja atraente para qualquer jogador da seleção alemã, Leno afirma não estar preocupado em planejar a carreira a longo prazo. O ex-jogador do Arsenal reencontrou o prazer de jogar no oeste de Londres, onde suas atuações ajudaram o Fulham a se manter competitivo na primeira divisão. Ele diz que, no momento, está inteiramente concentrado no presente.

Publicidade

"Pode soar um pouco estranho, mas não tenho nenhuma meta específica. Acho que nunca gostei tanto de jogar futebol quanto agora. Estou me divertindo muito neste momento, e isso me motiva ainda mais. Talvez seja a experiência. Por isso, vivo um dia de cada vez e tento dar o melhor de mim todos os dias. Mas não estabeleço metas agora, como dizer: quero voltar à seleção ou quero ganhar a Champions League, ou algo assim", concluiu.