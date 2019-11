Bernardo Silva vai ser uma lenda do Man City e lutar pela Bola de Ouro, diz Kompany

Zagueiro do Anderlecht, da Bélgica, faz elogios ao meio-campista português, com quem jogou durante a sua passagem pelo Manchester City

Bernardo Silva é uma lenda do , diz Vincent Kompany, que não vê motivos para que ele não se torne um candidato sério à Bola de Ouro.

O craque de 25 anos tornou-se uma parte essencial dos planos de Pep Guardiola, depois de ter sido substituído no estádio Etihad após a chegada do Mônaco em 2017.

Ao lado de David Silva e do astro belga Kevin De Bruyne, o jogador da seleção de se tornou uma das influências mais criativas da Premier League.

Kompany acredita que seu jogo pode ser levado a alturas ainda maiores, estando entre os maiores nomes de todos os tempos do City, caso Silva decida permanecer na em um futuro próximo.

O ex-capitão dos Citizens disse em seu novo livro "Treble Triumph": "Acho que todo mundo olha para Bernardo como um dos melhores jogadores. Ele ainda é tão jovem, tendo completado 24 anos nesta temporada incrível. Eu acredito que ele está no começo de algo muito especial para o City. Ele está no clube há duas temporadas e tudo o que ele fez até agora foi tremendo. Ele vai de força em força. Quando você olha para Bernardo, pode reconhecer todos os sinais de uma futura lenda do clube, dependendo se ele decide ficar por tanto tempo ou não. Está tudo nas mãos dele", disse.

"O que faz dele um jogador especial, e não apenas um jogador talentoso, é que ele é um cara tão positivo. É muito natural para ele. Eu também o chamo de líder. Eu disse isso a ele e ele ri de mim quando digo isso. Existem muitos tipos diferentes de liderança. Sua capacidade natural de ser positivo o tempo todo, e de influenciar o grupo sendo assim, faz muita diferença. Ele virá para o treinamento, ou para o vestiário, sempre pronto para a ação. Ele treina 100% e faz isso com um sorriso. É infeccioso. Essa é uma qualidade muito importante para ter como líder. Quando está em campo, ele é um dos jogadores mais talentosos e, no entanto, sempre trabalha tão duro, se não mais, do que qualquer outra pessoa. Esse é outro lado da liderança. Ele pode rir de mim, mas talvez esse seja o próximo passo para ele perceber o que ele precisa fazer para estar na categoria mais alta de líder um dia”, acrescentou.

Kompany afirma que Silva poderia um dia ser considerado um dos melhores talentos do futebol mundial, com a possibilidade de superar as conquistas de outros ícones do City e concorrer à prestigiada Bola de Ouro.

O belga comentou: "Bernardo também é um artista. sua energia e personalidade positivas se transformam em criatividade quando ele está em campo. Ele é como uma criança. Ele joga mais futebol do que qualquer um que eu conheça. Ele joga futebol no vestiário".

"Não estou dizendo que os profissionais veteranos perdem isso, mas às vezes você começa a cuidar de seu próprio corpo de maneiras diferentes, o que pode significar que você nem sempre tem tanta alegria com o futebol extra que joga. Todos os bits extras 'mexem com o seu físico', mas ele não se importa. Sua habilidade e criatividade o fazem fazer coisas que muitas pessoas não podem fazer, se eu estou sendo honesto. Ele está seguindo os passos de alguns jogadores inacreditáveis ​​do clube, como David Silva e Samir Nasri, em termos do tipo de jogador que ele é", comentou.

"Se ele pode continuar como estava quando eu estava jogando com ele no City, há uma chance de ele estar em pé de igualdade com os grandes nomes deste clube. Ele poderia um dia ganhar a Bola de Ouro? Claro. Ele poderia conseguir qualquer coisa, sobretudo porque ele é tão humilde. Eles sempre colocam alguns nomes na lista de candidatos apenas por causa disso. Sempre haverá pessoas que são melhores em autopromoção e têm melhores máquinas de RP (relações públicas) ao seu redor”, disse.

Bernardo Silva já participou de 120 jogos pelo City até hoje, registrando 27 gols e ajudando os Citizens a vencer dois títulos da Premier League, um triunfo na e dois sucessos na .