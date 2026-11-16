Bernardo Silva se pronuncia após deixar a seleção de Portugal em meio a polêmica sobre sua condição física no Real Madrid

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Bernardo Silva comentou sua saída antecipada da concentração da seleção de Portugal após uma avaliação médica que o vetou do próximo confronto com o País de Gales pela Liga das Nações. Apesar de ter sido considerado sem condições de jogo pela equipe médica da seleção, relatos da Espanha indicam que o meia pode estar pronto para atuar pelo clube bem antes do esperado.

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Condição física de Silva gera dúvidas após retorno a Madri

O capitão de Portugal, Silva, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio aos companheiros após ser oficialmente liberado da seleção. O jogador do Real Madrid foi vetado da última partida da fase de grupos da Liga das Nações, contra o País de Gales, na terça-feira, em Cardiff, após uma avaliação médica. A saída provocou debate imediato, já que o Departamento de Saúde e Performance da FPF considerou que o meio-campista não tinha condições físicas de continuar com a delegação.

Enquanto a equipe da seleção priorizou a cautela após a recente derrota por placar elástico para a Dinamarca, os médicos na capital espanhola parecem mais otimistas quanto ao prazo de recuperação do jogador. As indicações atuais apontam que o ex-jogador do Manchester City estará à disposição quando o Real Madrid enfrentar o Celta Vigo por La Liga no próximo fim de semana. A divergência entre a avaliação da seleção e as conclusões do clube chamou a atenção, especialmente porque Portugal se prepara para uma partida decisiva para garantir a liderança do Grupo A4. Silva havia sido um destaque em uma semana difícil para Portugal, marcando o único gol da equipe na derrota por 4 a 1 em Braga antes de ser liberado para voltar para casaز

Mensagem nas redes sociais para Portugal

Apesar da controvérsia que se forma em torno de sua disponibilidade para o clube, Silva manteve o foco em incentivar os companheiros de seleção. Ele publicou uma mensagem breve, mas clara, em sua conta oficial no Instagram para mostrar que continuava ao lado do grupo, apesar de sua ausência. "A seleção portuguesa tem todo o nosso apoio para o confronto de amanhã. Tomara que os rapazes consigam cumprir a missão e garantir essa liderança tão importante do grupo!", compartilhou o jogador de 32 anos com seus seguidores, desejando boa sorte e sucesso na busca pelo primeiro lugar da classificação.

A mensagem chega em um momento em que a seleção de Portugal enfrenta uma pequena crise envolvendo suas principais lideranças e titulares. A saída de Silva se soma às de Ruben Dias e Joao Palhinha, ambos suspensos. Com isso, o técnico fica sem três de seus jogadores mais experientes para a viagem ao Cardiff City Stadium.

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Desfalques complicam as escolhas de Jorge Jesus

Getty Images

A ausência de Silva é, possivelmente, a mais prejudicial das três para Jorge Jesus, já que o meia oferece a criatividade que faltou a um meio-campo desarticulado durante a recente pausa para as seleções. Sem seu capitão, Jesus agora precisa encontrar uma maneira de preservar a vantagem apertada de três pontos sobre a Dinamarca, segunda colocada. Portugal ainda ocupa uma posição favorável, com 12 pontos, mas o impacto psicológico da goleada por 4 a 1 sofrida na última partida continua sendo um obstáculo. O técnico pediu união e capacidade de reação, lembrando aos 24 jogadores restantes no elenco que o trabalho árduo desta temporada não deve ser ofuscado por um único resultado ruim.

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O departamento médico de Portugal manteve a decisão de liberar o jogador, afirmando que ele passou por uma avaliação clínica e foi considerado sem condições de enfrentar a intensidade da partida contra o País de Gales. Enquanto a equipe realizava os últimos preparativos no local do jogo, em Cardiff, a comissão técnica trabalhava em uma nova estrutura defensiva e de meio-campo para compensar a ausência dos três jogadores.