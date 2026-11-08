Real Madrid conquista vitória expressiva
Silva teve papel de destaque na tranquila vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia no Mestalla. O meio-campista português esteve em campo por 84 minutos e teve uma excelente atuação individual no meio-campo.
O expressivo resultado fora de casa marcou a oitava vitória consecutiva do clube espanhol em todas as competições. A equipe de Jose Mourinho ocupa atualmente a segunda posição na classificação de La Liga, com 30 pontos, empatada com o líder Barcelona, que disputará sua 12ª partida na competição contra o Atlético de Madrid.
Silva destaca postura agressiva do Valencia
A partida, porém, não foi fácil para os visitantes. Silva destacou o jogo físico dos adversários e a arbitragem permissiva, que deixou a partida correr.
“Foi uma partida difícil, em um ambiente complicado, contra uma equipe agressiva e com um árbitro que permitiu que eles fossem agressivos”, explicou Silva no site oficial do clube. “Isso complicou as coisas para nós. O golaço de Fede [Valverde] nos ajudou a controlar o jogo. Senti que estivemos sempre no controle da partida e muito organizados, lidando muito bem com as transições deles. Os defensores foram muito agressivos e ganharam rapidamente as disputas pela bola. Estamos muito felizes por conquistar mais três pontos.”
“Ter oito vitórias consecutivas nos coloca em uma posição muito melhor para brigar pelo título de La Liga e ficar entre os oito primeiros na Champions League. Estamos muito felizes com essa sequência, mas agora precisamos nos concentrar na próxima partida e seguir em frente, porque o ambiente no vestiário e no clube é muito bom. Queremos continuar vencendo.”
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Manter a sequência de vitórias
O Real Madrid chegou a oito vitórias consecutivas em todas as competições. A última vez que não venceu foi no clássico de Madri contra o Atlético de Madrid, no fim de setembro. Silva ressaltou que essa sequência é fundamental para sua equipe se quiser continuar na disputa pelo título nesta temporada.
“É muito importante, porque as equipes que melhor se defendem estão sempre prontas para vencer partidas e conquistar títulos”, acrescentou. “Isso nos deixa mais perto de vencer jogos e campeonatos.”
Silva se prepara para defender a seleção
O futebol de clubes agora faz uma pausa para os compromissos das seleções. Silva voltará imediatamente suas atenções à seleção e viajará para se juntar aos companheiros de Portugal. A seleção portuguesa se prepara para duas partidas importantes da Liga das Nações da Uefa nos próximos dias. Enfrentará a Dinamarca em 14 de novembro, antes de encerrar a janela internacional contra o País de Gales em 17 de novembro.