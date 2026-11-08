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Bernardo Silva elogiou a solidez defensiva do Real Madrid após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Valencia no Mestalla. O craque português acredita que a oitava vitória consecutiva deixa o clube em ótima posição para disputar os títulos de La Liga e da Champions League nesta temporada.

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Real Madrid conquista vitória expressiva

Silva teve papel de destaque na tranquila vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia no Mestalla. O meio-campista português esteve em campo por 84 minutos e teve uma excelente atuação individual no meio-campo.

O expressivo resultado fora de casa marcou a oitava vitória consecutiva do clube espanhol em todas as competições. A equipe de Jose Mourinho ocupa atualmente a segunda posição na classificação de La Liga, com 30 pontos, empatada com o líder Barcelona, que disputará sua 12ª partida na competição contra o Atlético de Madrid.

Silva destaca postura agressiva do Valencia

A partida, porém, não foi fácil para os visitantes. Silva destacou o jogo físico dos adversários e a arbitragem permissiva, que deixou a partida correr.

“Foi uma partida difícil, em um ambiente complicado, contra uma equipe agressiva e com um árbitro que permitiu que eles fossem agressivos”, explicou Silva no site oficial do clube. “Isso complicou as coisas para nós. O golaço de Fede [Valverde] nos ajudou a controlar o jogo. Senti que estivemos sempre no controle da partida e muito organizados, lidando muito bem com as transições deles. Os defensores foram muito agressivos e ganharam rapidamente as disputas pela bola. Estamos muito felizes por conquistar mais três pontos.”

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“Ter oito vitórias consecutivas nos coloca em uma posição muito melhor para brigar pelo título de La Liga e ficar entre os oito primeiros na Champions League. Estamos muito felizes com essa sequência, mas agora precisamos nos concentrar na próxima partida e seguir em frente, porque o ambiente no vestiário e no clube é muito bom. Queremos continuar vencendo.”

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Manter a sequência de vitórias

O Real Madrid chegou a oito vitórias consecutivas em todas as competições. A última vez que não venceu foi no clássico de Madri contra o Atlético de Madrid, no fim de setembro. Silva ressaltou que essa sequência é fundamental para sua equipe se quiser continuar na disputa pelo título nesta temporada.

“É muito importante, porque as equipes que melhor se defendem estão sempre prontas para vencer partidas e conquistar títulos”, acrescentou. “Isso nos deixa mais perto de vencer jogos e campeonatos.”

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Silva se prepara para defender a seleção

O futebol de clubes agora faz uma pausa para os compromissos das seleções. Silva voltará imediatamente suas atenções à seleção e viajará para se juntar aos companheiros de Portugal. A seleção portuguesa se prepara para duas partidas importantes da Liga das Nações da Uefa nos próximos dias. Enfrentará a Dinamarca em 14 de novembro, antes de encerrar a janela internacional contra o País de Gales em 17 de novembro.