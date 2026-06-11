Bernardo Silva está muito perto de uma transferência surpreendente: "Aqui vamos nós, em breve!"

O Real Madrid está prestes a contratar Bernardo Silva, segundo Fabrizio Romano. A negociação com o meio-campista de 31 anos, que deixa o Manchester City sem custo de transferência, está em fase final e um acordo oficial é apenas uma questão de tempo.

Segundo Romano, a transferência de Silva para o Real Madrid está praticamente fechada. O gigante espanhol apresentou uma proposta oficial válida até meados de 2028, incluindo uma opção de renovação por mais uma temporada.

Bernardo Silva deixa o Manchester City neste verão, após nove temporadas. Nesse período, ele se tornou um dos jogadores mais valorizados do clube, em parte devido à sua capacidade de sempre colocar os interesses da equipe em primeiro lugar. É justamente essa característica que o torna particularmente atraente para o técnico José Mourinho, conforme noticiou o AS na quinta-feira.

Segundo o AS, Bernardo Silva já havia sido oferecido ao Real Madrid há alguns meses por seu agente, Jorge Mendes. No mesmo período, Mendes também chamou a atenção da diretoria do clube para Mourinho, que na época ainda não havia tomado decisões definitivas sobre o futuro.

Quando a confiança dentro do clube cresceu quanto ao retorno de Mourinho, a situação em torno de Silva também mudou. No início de maio, foi decidido recontratar o técnico português como treinador principal, após o que a preparação para a nova temporada começou imediatamente.

Mourinho deixou então claro que gostaria de incluir Silva em seu elenco. O experiente meio-campista já estava há algum tempo na mira do Barcelona e do Atlético de Madrid, mas o retorno de Mourinho ao Santiago Bernabéu provocou uma clara mudança na disputa pela contratação.

Silva suspendeu temporariamente as negociações com outros clubes após receber sinais pessoais de Mourinho. Enquanto antes havia forte concorrência, agora o Real Madrid parece estar definitivamente levando a melhor. Romano informou na quinta-feira, com suas palavras características, que o acordo está “pronto para ser fechado” e acrescentou: “Aqui vamos nós, em breve.”