Bernardo Silva é punido por post no Twitter para Mendy e pode até ser suspenso

Meio-campista português teve o apoio de pessoas do clube, incluindo o treinador Pep Guardiola e o atacante Raheem Sterling

O jogador português Bernardo Silva, do , foi condenado pela Football Association (FA) por uma postagem no Twitter de conteúdo alegadamente racista contra o companheiro de equipe, Benjamin Mendy. O atleta do City tem até dia 9 de outubro para recorrer da decisão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Silva foi acusado pela federação de cometer uma "violação grave" das regras do jogo. "Alega-se que a atividade do jogador do Manchester City viola a Regra E3 (1) da FA por ser ofensiva e/ou imprópria e/ou colocar o jogo em descrédito", lê-se no comunicado oficial da FA.

Não foi divulgado qual será a punição do português. Para casos de racismo dentro de campo, a pena é uma suspensão de seis partidas, mas por ter sido veiculado em uma rede social, a possível pena pode diminuir. Todavia, tudo vai depender do apelo que Bernardo pode fazer até o dia 9 de outubro. Se o recurso do atleta for negado, a pena pode ser dura, recaindo financeiramente, inclusive.

Bernardo foi defendido por pessoas do Manchester City. Entre elas estão o jogador Raheem Sterling, que se tornou um dos rostos mais conhecidos na Europa na luta contra o racismo, e o treinador Pep Guardiola. O atleta companheiro de Bernardo Silva entendeu como sendo uma brincadeira.

Mais artigos abaixo

"Eu posso ver exatamente o motivo pelo qual as pessoas ficaram sensibilizadas com isso, mas eu sinto que nessa situação Bernardo fez uma piada com um amigo, sabe? Ele não se referiu à cor da pele, não se referiu aos lábios. Nas duas imagens os dois têm a cabeça pequena! O mais importante para mim é que ele não se referiu à cor. Todos sabemos, qualquer um pode ver que Mendy é negro. Temos que ter orgulho de sermos negros também, se alguém se refere à sua cor de pele com uma imagem, você não pode ficar chateado com isso. Nós sabemos qual a cor da nossa pele", falou Sterling.

Na mesma linha, de uma suposta brincadeira, foi Guardiola.

"Bernardo, ou qualquer outro do meu elenco, faz isso por brincadeira. Benjamin é como um irmão para Bernardo, isso é o que eu vejo todo dia aqui. Pode acontecer de alguém se sentir mal por causa do tuíte, mas as pessoas que julgam Bernardo não o conhecem. Ele é uma pessoa excepcional", declarou Guardiola.