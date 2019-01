Bernardo Silva considera que derrota contra o Liverpool pode por fim à disputa pelo título da Premier League

Citizens estão sete pontos atrás dos Reds e podem diminuir a distância em relação aos líderes da competição nesta quinta-feira

Em entrevista coletiva antes do jogo entre Manchester City e Liverpool, no complemento da 21ª rodada da Premier League, marcado para esta quinta-feira (3), o meia Bernardo Silva ressaltou a importância de vencer o adversário para seguir na briga pelo título.

"Sabemos que a pressão está conosco. Se não ganharmos do Liverpool, será difícil alcançá-los. Vamos tentar vencer esse jogo, assim como todos os outros, ainda mais com a torcida ao nosso favor", destacou o português.

Os Citizens estão com 47 pontos, na terceira colocação, enquanto os Reds lideram a competição com 54 pontos e mantém uma campanha de 17 vitórias e três empates. No primeiro turno, no Anfield Road, a partida terminou sem gols.

Confira os números da partida entre Liverpool e Manchester City, da oitava rodada da Premier League:

O camisa 20 também destacou os pontos fortes da equipe rival e que não há segredo na estratégia de ambos os lados.

"Eles têm muitas partidas sem sofrer gols e uma defesa que impressiona. Sobre os zagueiros, todos sabem o quanto eles são bons. Todos trabalham muito. Os meias são muito empenhados, fazem muita pressão. Nós os conhecemos e eles nos conhecem. Eles estão com uma campanha boa na Champions League e na Premier League, então são duas boas equipes e, da nossa parte, tentaremos levar a melhor", completou Silva.

Em caso de vitória, os comandados de Pep Guardiola somarão 50 pontos e deixarão o Tottenham para trás, uma vez que os Spurs possuem 47 pontos somados e já jogou na rodada.