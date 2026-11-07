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O técnico de Portugal, Jorge Jesus, elogiou Bernardo Silva por suas atuações excepcionais desde que chegou ao Real Madrid. O treinador da seleção destacou a rápida adaptação e a regularidade de alto nível do jogador de 31 anos enquanto se prepara para comandar Portugal na era pós-Cristiano Ronaldo.

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Jesus destaca impacto de Bernardo no Real Madrid

O técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, elogiou Bernardo Silva após sua fase sensacional na Espanha. Durante a divulgação da lista de 28 jogadores para os jogos da Liga das Nações contra Dinamarca e País de Gales, na Cidade do Futebol, o treinador demonstrou enorme orgulho da temporada que o meia vem fazendo pelo clube.

Bernardo se firmou como titular no Santiago Bernabéu, consolidando sua reputação como um dos principais meias de criação da Europa.

Jesus ressaltou que o desempenho de Bernardo no mais alto nível do futebol europeu faz dele uma peça valiosa para a seleção.

“Não é fácil ser titular no Real Madrid”

Ao comentar o desempenho de Bernardo, Jesus destacou a enorme dificuldade de se firmar como titular indispensável na capital espanhola.

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“Ele pode contribuir com sua experiência. Está vivendo uma boa fase no Real Madrid, e não é fácil ser titular em um dos melhores times do mundo”, afirmou Jesus durante a entrevista coletiva.

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“Não tenho dúvidas sobre o valor dele. Além dele, Portugal tem jogadores de enorme qualidade, que atuam nos melhores clubes do mundo.”

Astro do Real Madrid pode assumir a braçadeira de capitão de Portugal

A regularidade de Bernardo em alto nível também o colocou entre os principais nomes do novo grupo de líderes de Portugal após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção.

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Jesus confirmou que a capitania é definida exclusivamente pelo número de jogos pela seleção, o que coloca Bernardo na linha para assumir a braçadeira.

“O treinador não escolhe os capitães. A escolha é feita com base no número de jogos pela seleção”, afirmou Jesus. “No momento, são cinco, e todos foram meus jogadores nos clubes que treinei: Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes.”

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Portugal se prepara para os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações

Portugal já garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações, assim como a Espanha, mas Jesus e Bernardo querem assegurar a liderança do Grupo A4.

A seleção portuguesa recebe a Dinamarca em Braga em 14 de novembro, antes de viajar a Cardiff para enfrentar o País de Gales em 17 de novembro.

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Com Bernardo comandando o meio-campo, Portugal busca manter o bom momento e se afirmar sob o comando de Jesus.