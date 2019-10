Bernard: o reencontro da alegria nas pernas na Terra dos Beatles

Ainda marcado pelo famoso '7 a 1', atacante brasileiro pede passagem por sequência como titular no Everton

O brasileiro muitas vezes tem a capacidade de transformar um elogio extremamente criativo em crueldade. Por pura maldade. Bernard sofreu isso na pele. Na verdade, sofre até hoje.

"Alegria nas pernas". Assim Luiz Felipe Scolari descreveu o então jogador do em 2013. Um (merecido) comentário positivo que não tardou a ser encarado como chacota.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Na semifinal da de 2014, o atacante formado no foi escolhido por Felipão para substituir o machucado Neymar diante da poderosa . O resultado todos nós sabemos: vexatória goleada por 7 a 1.

A histórica derrota frente aos alemães marcou individualmente alguns jogadores. Bernard certamente foi um dos mais afetados, visto que tinha apenas 21 anos e acabou por "sumir" depois do "Mineiraço".

De 2013 a 2018, o atacante ganhou oito títulos na . Ainda assim, passou todo esse período praticamente "esquecido" aos olhos brasileiros. "Ah, o alegria na pernas" era a expressão usada por torcedores e até mesmo jornalistas nas poucas vezes que o nome do atleta era repercutido no país.

Bernard nunca foi craque. Mas tem - e sempre teve - muita qualidade. Provou isso no Atlético-MG, onde foi campeão da Libertadores, no Donetsk, sendo referência por quase seis anos, e, aos poucos, no .

A primeira temporada do brasileiro nos Toffees foi de adaptação. Fez 36 jogos e marcou dois gols em 2018/19. Já agora, em 2019/20, luta para ser um dos destaques de um time que até o momento tem decepcionado (ocupa apenas o 14º lugar na Premier League).

Mais artigos abaixo

Diante de uma fase complicada do clube de , o atacante mineiro pôde dar o ar da graça no último fim de semana. Melhor em campo, marcou um golaço na vitória por 2 a 0 em cima do West Ham.

A alegria nas pernas pede passagem na Terra dos Beatles por uma sequência como titular.