Berghuis: “Fui o primeiro a dizer à diretoria do Ajax: ‘Farioli, ótimo!’. Mas, no início desta temporada, eu disse a eles que...”

Steven Berghuis fez uma análise sincera à NOS sobre a temporada decepcionante do Ajax. O atacante, que está atuando como analista na transmissão da Copa do Mundo, reconhece que os jogadores de Amsterdã são os únicos responsáveis pelo fato de a temporada ter terminado com o quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie.

Berghuis percebeu logo no início da temporada sinais de que algo não estava bem dentro do clube. O Ajax começou o ano com John Heitinga como técnico, depois contratou Fred Grim e acabou encerrando a temporada sob o comando de Oscar Garcia. Segundo o experiente jogador, as muitas mudanças no banco eram um sinal claro de que algo estava errado.

“Não foi legal, claro. A culpa é toda nossa. Simplesmente não foi bom o suficiente”, conta Berghuis. “Quando você tem três treinadores em um ano, isso já é um sinal de que as coisas não correram bem. Isso nos prejudicou bastante.”

O meio-campista e atacante aponta para a composição do elenco. Segundo ele, em muitos jogos ficou visível que o Ajax não estava à altura assim que a resistência aumentava. “Na verdade, isso ficava evidente sempre que a resistência do adversário aumentava. Temos que aprender com isso. É doloroso, mas é preciso seguir em frente.”

À pergunta se o Ajax tem jogadores suficientes para acompanhar o nível do clube, Berghuis responde que sim. No entanto, ele vê lacunas claras no elenco. Segundo ele, falta qualidade em posições cruciais, especialmente no meio-campo.

“Acho que temos esses jogadores, mas também faltam alguns em posições-chave. Penso principalmente na posição de número 6, o substituto de Jordan Henderson. Além disso, falta-nos um estilo de jogo definido, como tínhamos sob o comando de Francesco Farioli e Erik ten Hag.”

Berghuis já havia sido notícia nesta temporada por suas declarações críticas após uma derrota para o FC Twente. O jogador da seleção nacional enfatizou agora que aquelas palavras não foram impulsivas, mas resultaram da frustração com problemas estruturais dentro da equipe.

“Como jogadores, fazemos tudo o que podemos, mas percebemos que estamos aquém porque algo não está certo. Muitas vezes, o foco recai sobre jogadores individuais, quando o que importa é como as qualidades se complementam. Um jogador pode parecer totalmente diferente dependendo das pessoas ao seu redor.”

Além disso, Berghuis revelou que, logo após algumas semanas, conversou com o ex-diretor técnico Alex Kroes e o diretor de futebol Marijn Beuker. O experiente jogador do Ajax deixou claro na ocasião que estava entusiasmado com a escolha de Farioli, mas, ao mesmo tempo, expressou suas preocupações sobre o rumo escolhido.

“Também fui o primeiro a procurar Alex Kroes e Marijn Beuker após três semanas para dizer: ‘Farioli, ótimo. Simplesmente ótimo.’ Mas, se não estiver bom, também posso dizer isso. Já deixamos claro no início da temporada que tínhamos dúvidas a respeito. Eles escolheram esse caminho e acho que, a essa altura, também já reconheceram que não era o caminho certo.”