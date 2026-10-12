Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Berardi SassuoloGetty Images
Traduzido por

Berardi, advertência incluída contra o Milan: o cartão não apareceu na TV; o que aconteceu

Sassuolo

Cartão amarelo registrado posteriormente para Domenico Berardi, que ontem, logo após a partida, não constava entre os advertidos de Sassuolo x Milan.


CARTÃO AMARELO - O capitão do Sassuolo foi advertido aos 64 minutos de jogo, logo após o gol marcado por Adrien Rabiot. O cartão amarelo consta no site oficial da Lega Serie A, mas não foi visto na TV porque a câmera não mostrou o lance após o gol do Milan. O árbitro, porém, mostrou o cartão e, por isso, Berardi aparece na lista de advertidos da partida.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google