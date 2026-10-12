Berardi, advertência incluída contra o Milan: o cartão não apareceu na TV; o que aconteceu

Cartão amarelo registrado posteriormente para Domenico Berardi, que ontem, logo após a partida, não constava entre os advertidos de Sassuolo x Milan.





CARTÃO AMARELO - O capitão do Sassuolo foi advertido aos 64 minutos de jogo, logo após o gol marcado por Adrien Rabiot. O cartão amarelo consta no site oficial da Lega Serie A, mas não foi visto na TV porque a câmera não mostrou o lance após o gol do Milan. O árbitro, porém, mostrou o cartão e, por isso, Berardi aparece na lista de advertidos da partida.