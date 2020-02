Benzema vira o maior garçom da história do Real Madrid: o 9 que joga de 10

Francês voltou a dar um passe para gol e soma 132 assistências com a camisa merengue, mais do que qualquer outro jogador na história do clube

Utilizar a camisa “9” pressupõe marcar gols. Mas ao invés disso, Karim Benzema se especializou em dar passes para seus companheiros serem os artilheiros. E neste domingo (9), o francês se tornou o maior assistente da história do , na vitória de virada do líder de LaLiga por 4 a 1 contra o Osasuna.

Já no segundo tempo, Benzema foi lançado no ataque e, ao invés de buscar o gol para lutar pela artilharia do campeonato com Messi, tocou para Lucas Vázquez deixar a sua marca. Com isso, o francês chegou a 132 assistências pelo Real e ultrapassou Cristiano Ronaldo, que tem 131. Raúl está em terceiro neste quesito com 108 passes decisivos.

Nesta temporada, o francês já tem nove assistências. Em LaLiga são seis, atrás de Messi que chegou ao seu 11º passe para gol com o “hat-trick” de assistências neste final de semana contra o Bétis.

Além dos passes, Benzema também balança as redes com a camisa do Real. Com 240, está a somente dois de assumir uma posição entre os cinco maiores goleadores da história do clube da capital espanhola. Em LaLiga, o atacante já soma 13 bolas na redes (Messi lidera o quesito com 14). Mas nunca antes um “9” foi tão “10” quanto Benzema.